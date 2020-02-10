Octo’da yemekler kabuklu deniz mahsulleri ağırlıklı
Karaköy’de tarihi Veli Alemdar Han’ın yenilenmesi ile açılan JW Marriott İstanbul Bosphorus’un dokuzuncu katında bulunan Octo’da yemekler, kabuklu deniz mahsulleri ağırlıklı.
Geçtiğimiz haftalarda açılan Octo, işletmeci Emre Ergani’nin uzun yıllar sonra İstanbul’daki ilk konsepti. Karaköy’de tarihi Veli Alemdar Han yenilenmesi ile hizmete giren JW Marriott İstanbul Bosphorus’un dokuzuncu katında bulunan Octo’da yemekler, kabuklu deniz mahsulleri ağırlıkta.
Emre Ergani, mekânı ilk gördüğü an “Burayı deniz mahsulleri konsepti yapmazsam şehre ihanet etmiş olurum” diyor ve mutfağı daha önce de çalıştığı Portekizli şef Jorge Lavos Costa’ya teslim ediyor.