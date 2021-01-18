Ödüllü Türk filmleri dijital ortamda izleyiciyle buluşuyor

Yunus Emre Enstitüsü, salgın süreciyle birlikte dijital ortama taşıdığı faaliyetlerine yeni yılda da devam ediyor. Enstitünün bu yıl dijital ortamda gerçekleştirileceği ilk kültür-sanat faaliyeti Çevrimiçi Kısa Film Haftası olacak.

Londra, Berlin ve Washington DC Yunus Emre Enstitüleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Cut Short, Live Long Çevrimiçi Kısa Film Haftası kapsamında, toplam 13 ödüllü kısa film Almanya, İngiltere ve Amerika’da eş zamanlı olarak 25-30 Ocak tarihleri arasında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Enstitü tarafından dijital ortamda ilk defa gerçekleştirilecek olan film haftası kapsamında gösterimi yapılacak filmler, Enstitünün sinema alanında yapacağı etkinlikler için özel olarak hazırlanan yeecinema.eventive.org web sitesinden paylaşılacak. Web sitesinde ayrıca gösterilecek filmlere ait detaylar da yer alıyor.

Üç uluslararası yapıma da yer verilen ve ödüllü kısa filmlerden derlenen serideki filmlerin gösterimi belirlenen gün ve saatlerde tek seferlik yapılacak. Filmler, gösterimi yapıldıktan sonra 12 saat boyunca sinemaseverler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Gösterimi yapılacak filmler

25 Ocak: TOR (Akbank Kısa Film Festivali Kısa Film Forum / En İyi Senaryo), Lekesiz (26. Adana Altın Koza Film Festivali, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması)

26 Ocak: Avarya, İkame

27 Ocak: G.K., Interstate 8

28 Ocak: Dede, Teselli

29 Ocak: Maradona's Legs, Servis

30 Ocak: Bir Nehir Kıyısında, Bitcoini Olan Rakun, Good Thanks, You?