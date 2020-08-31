Odunpazarı Modern Müze’de açık hava film gösterimleri
Odunpazarı Modern Müze’nin etkinlik programı, “Açık Havada OMM Sinema” başlığı altında düzenlenen film gösterimleriyle kaldığı yerden devam ediyor.
FARUK ŞÜYÜN
OMM - Odunpazarı Modern Müze’nin Goethe-Institut İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirdiği etkinlik programları “Açık Havada OMM Sinema” başlığı altında düzenlenecek film gösterimleriyle kaldığı yerden devam ediyor. 3 - 24 Eylül tarihleri arasında Perşembe günleri ücretsiz gerçekleşecek gösterimler, Yasemin Şamdereli’nin Willkommen in Deutschland (Almanya’ya Hoş Geldiniz) filmiyle OMM’un terasında başlıyor. ‘Hayat’ teması altında bir araya gelen seçki, izleyicileri 1960’larda Almanya’ya işçi olarak giden Hüseyin’in hayatından Almanya'nın en katı ıslahevine; Kenya’nın küçük bir köyünden ekonomik sıkıntılar yaşayan Thomas’ın bir Türk göçmeniyle ilişkisine doğru yolculuğa çıkararak farklı hayatların kapısını çalmayı hedefliyor.
Her Perşembe Saat 20:00’de
3 Eylül, Willkommen in Deutschland (Almanya’ya Hoş Geldiniz).
10 Eylül, Freistatt (Mabed).
17 Eylül, Supa Modo.
24 Eylül, Jerichow.
OMM’un ücretsiz olarak gerçekleştirilecek gösterimlerine 0222 220 06 46 numaralı telefondan arayarak ücretsiz kayıt yaptırılabiliyor. OMM’un güvenli müze deneyimi için aldığı sağlık önlemleri omm.art adresinden görülebiliyor.