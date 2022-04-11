Öğrenci sanatçılar soruyor: Doğa Nerede?

Doğuş Grubu’nun “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” sosyal sorumluluk vizyonuyla 2015 yılından bu yana sanatla uğraşan öğrencilere destek olmak üzere yürüttüğü “Sanata Bi Yer” platformu “Çünkü Sanat Alan İster” mottosuyla genç sanatçıları desteklemeye devam ediyor.

“Sanata Bi Yer ile Han Spaces iş birliğinde ve ArtPick organizasyonu ve küratörlüğünde düzenlenen ‘Doğa Nerede?’ odağındaki sergi ile platform üyesi 17 genç sanatçının çalışması Han Levent ve Han Ataşehir ofislerinde sergileniyor.

Sanata Bi Yer platformu üyesi genç sanatçıların çalışmalarının yer aldığı sergi, son yıllarda küresel ısınmayla birlikte dünyanın birçok noktasında gerçekleşen orman yangınları ve insanlığın doğayla olan ilişkisine odaklanıyor. Sergide yer alan çalışmalar, doğayla kurulan ilişkinin bir yansıması olarak ele alınırken, insanın ilk mekânı, ilişki kurduğu/oyun oynadığı yer olan doğa ile günümüze kadar değişmeyen ve insan olmanın yapı taşını oluşturan öğeleri gözler önüne seriyor. Sergide yer alan genç sanatçıların çalışmalarındaki çeşitli metot kullanımı, doğayla ilişkimiz ve onu arayışımızdaki noktaları da gözler önüne sererek, ‘Doğa Nerede?’ sorusunun yanıtlarını sanatseverlerle birlikte aramayı hedefliyor.

Sergide; Abdulgani İlhan, Aylin Erdem, Ayşenaz Çubukçu, Berrak Zeynep Yılmaz, Ece Maria Aslanbey, Eyhan Çelik, Hilal Özdemir, İbrahim Deniz Tavlıbıyık, İlayda Çorlu, İrem Terzi, Safiye Otman, Semiha Adsız, Şeyma Lakot, Tuğçe Çakal, Tuğçe Şen, Yağmur Demir ve Yağmur Kevser Barutçu’nun çalışmaları yer alıyor.