Oğuz Yalım’dan seramiğin ileri dönüşümü “Kaçış Noktası” sergisi KTSM’de

Kale Grubu’nun başlattığı, “İyi Bak Dünyana” hareketi kapsamında disiplinlerarası üretim ve buluşma platformu olarak hayata geçirilen Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağına inanan ve bu anlayışla sosyal fayda yaratan fikirlerin savunuculuğunu yapan bir mekân.

Sürdürülebilirliği odağına alan KTSM, Kalebodur desteğiyle 1 Ekim’e kadar iç mimar, sanatçı Oğuz Yalım’ın, seramik atıklarıyla ortaya koyduğu eserlerden oluşan “Kaçış Noktası” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

Oğuz Yalım’ın, Kalebodur’un inovatif ürünü Kalesinterflex’in üretiminde ortaya çıkan atık malzemeleri kullanarak hazırladığı eserler, “sürdürülebilir sanat”ın özgün birer örneği olarak sanatçının 9. solo sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

13 eser KTSM’de

En büyük porselen seramik olmasının yanı sıra, çevreye duyarlı bir teknoloji ürünü olan Kalesinterflex malzemesini sanat ile buluşturarak yeniden yorumlayan Yalım’ın sürdürülebilir sanat eserlerinden 13’ü KTSM’de sergileniyor. Sanatçının “Saat Sabahın 25'i” adlı eseri ise Salt Galata’da bulunan Neolokal Restoran’ın terasında yer alıyor. Yarı uyanık, yarı uykulu, yarı gerçek ve gerçeküstü ile zamansız bir yolculukta olmayı anlatan eser binanın farklı katlarından izlenebiliyor. Sergide, Kalesinterflex’ten 60x60 cm boyutlarında 12 adet eser ve yine aynı malzemeden üretilerek oluşturulmuş 120x185 cm ebadında 1 eser bulunuyor. 13 eserin isimleri ise şöyle: Günün Rotası, Rüyanda Görürsün, Anlık Bir Buluşma, Tersim Döndü, Damsız Girilmez, Kaybolmadan Önce, Yukarı Mahalle, Keyifli Bir Yalnızlık, Ergen Cepheler, Havalı Sokaklar, Sen Bir de İçimi Gör, Bir ile Çok, Saklambaç.

Oğuz Yalım, sergiyle ilgili “Kompozisyonlarım kaçış noktaları ile doludur. Ancak bu noktalar; resimlerimin içinde bulunabilecekleri gibi, çoğu zaman resimlerimin dışındadırlar ve bunların nerede oldukları bilinmez. Tuval üzerine yapmış olduğum çalışmalarımdan bazılarını Kalesinterflex’in renk, doku ve yapısal özelliklerine göre yeniden yorumladık. Kaleseramik ile birlikte artmış olan parçalardan yepyeni ‘Kaçış Noktaları’ arayarak yeni bir yola çıktık” diyor.

Kendi eserlerini oluşturma imkânı

Sergi alanında yer alan “Kaçış Noktası” etkileşim masasında, ziyaretçilerin kendi panolarını oluşturmaları için eserlerde kullanılan özel kesim seramik parçaları bırakılmış. Ziyaretçiler, sergi salonuna yerleştirilen masa üzerindeki geometrik parçaları kullanarak kendi kaçış noktalarını arayabiliyor.