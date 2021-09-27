Oktoberfest Yapı Kredi bomontiada’da İstanbul başlıyor

Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist, 5. kez Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek. 27 Eylül - 3 Ekim tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan etkinlik, şimdiye kadar düzenlenmiş en uzun Oktoberfest.

Yedi gün boyunca Yapı Kredi bomontiada’da festival tutkunlarını ağırlayacak olan Oktoberfest İstanbul’da Cihan Saldıran, Nadir Duman, DJ Daddy E, Kaan Yüceil, Berke Yavuz, Ras Memo ve Da Frogg gibi isimlerin yanı sıra trompet ve akordeon eşliğinde müzik yapan Gezici Bando da yer alacak.