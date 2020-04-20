Okumak umuttur, “okumakiyigelir”!

20 Nisan 2020

“Evde kal”ırken daha fazla kitap okumaya, kitaplar hakkında daha fazla düşünmeye çalıştığımız bu dönemde Doğan Kitap, “okumakiyigelir” adını verdiği yeni bir iletişim alanı açtı. Bu mecrada kitapla, okumakla ilgili yazılar, denemeler, söyleşiler yer alıyor; yayın ve edebiyat dünyası ile ilgili özel haberler, dosyalar bulunuyor.

Konuyla ilgili Doğan Kitap’tan yapılan açıklamada şöyle deniliyor:

“Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biri olarak, bu zor günlerde yepyeni bir mecra ile yayın dünyasına farklı bir soluk getiriyoruz. Ve ‘okumak iyi gelir’ diyoruz. Hayatımız boyunca hep daha mutlu olmak için uğraşırız elbet... Fakat tam da şu günlerde tüm dünya olarak içinde bulunduğumuz durum, mutluluğu ya da umudu örtüyor olabilir. Bizlere düşen hayal gücümüzü hareketlendirmek ve farklı dünyaların kapılarını aralamak aslında. Bu kapılar okumakla, bilmekle, görmekle aralanacak biliyoruz. Doğan Kitap olarak bizler de gücümüzün farkındayız ve tabii ki herkese kitaplara sığınmalarını önererek diyoruz ki ‘okumak iyi gelir’…

Hepimizin daha fazla kitap okuduğu, kitaplar hakkında daha fazla düşündüğü, yazıp çizdiği böyle bir dönemde http://okumakiyigelir.com/ adını verdiğimiz yeni bir iletişim alanı açmaya karar verdik. Bu yeni mecramızda kitapla, okumakla ilgili yazılar, denemeler, söyleşiler yer alsın, yayın ve edebiyat dünyası ile ilgili özel haberler, dosyalar olsun, okumayı seven herkesin buluştuğu bir adrese dönüşsün istiyoruz. Belki de bir sonraki kitabını merakla beklediğimiz bir yazarın hiçbir yerde yayınlanmamış bir öyküsünü de okuma fırsatı...

Herkese umut olsun, hepimize iyi gelsin...”