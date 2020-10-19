Online karma sanat müzayedesi ve müzayede sergisi

19 Ekim 2020

Epique Sanat ve Müzayede’nin ikinci online karma sanat müzayedesi 18 - 25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecek. Karma müzayedede 218 çağdaş ve modern akım eser satışa çıkarıldı. Sanatseverler müzayedede yer alan eserler ile ilgili detaylı bilgiyi https://www.epiqueart.com/ sitesinde bulabiliyorlar. Müzayedede satışa sunulan tüm eserleri yakından görmek isteyenlenler, 25 Ekim’e kadar Hilton İstanbul Bomonti Otel’de süren sergiyi ziyaret edebiliyorlar.

Mehmet Gün’ün geleneksel işlerinden farklı bir dönemini yansıtan çalışması olan “Paravan”, Beklan Kızılçay’ın “Bakış Açısı: Baykuş”, ülkemizde Paşabahçe için hazırladığı cam ev eşyaları koleksiyonu ile de tanınan 99 yaşındaki Amerikalı Moda ve Design İkonu Iris Apfel’in Ediz Birlikdoğan imzalı portresi müzayedede satışa sunulan eserler arasında yer alıyor.

Burhan Doğançay’ın 1990 yılında, bir arkadaşının evini ziyaret ettiği sırada duvarda denenen farklı renk boyaların desenlerinden esinlenerek oluşturduğu serinin 115x194 boyutundaki bir parçası olan “Boyacılar Serisi” adlı eseri de satışa sunulmuş.

2. Kristal Online Karma Sanat Müzayedesi 25 Ekim saat 20:00’da siteden gerçekleştirilecek canlı müzayede ile kapanış yapacak. Müzayedeye katılmak isteyen sanatseverlerin web sitesinden üye olmaları gerekiyor.