OPET, “Doğaya Saygı Projesi” yangından etkilenen orman köylerinde sürüyor

OPET, “Doğaya Saygı Projesi” kapsamında Mayıs ayında yeni bir çehreye kavuşan Bayır Köyü’nün ardından Çökertme, Bozalan, Gökbel ve Otmanlar köyleri için çalışmalarına devam ediyor. Proje ile geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından zarar gören köylerde, fiziksel değişim ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Ayrıca eğitim programları düzenlenerek ekonomik ve sosyo-kültürel gelişime de katkı sağlayarak kırsal kalkınma hedefleniyor. Proje kapsamında yıl sonuna kadar Marmaris Osmaniye, Bodrum Pınarlıbelen (Etrim), İrmene ve Çamlık köylerinde de düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Farkındalık ve eğitim çalışmaları

Doğaya Saygı Projesi kapsamındaki çalışmalar; OPET’in koordinasyonunda Muğla Valiliği, Marmaris Belediyesi, Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü, Kültür Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Müftülük gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile yürütülüyor.

Köylerde fiziksel değişim ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra yöre halkına yönelik eğitim programları düzenlenerek ekonomik ve sosyo-kültürel gelişime de katkı sağlamak hedefleniyor. Ayrıca yaşanan orman yangınları, iklim değişikliği ve diğer doğal afetlere ilişkin farkındalık yaratmak için eğitim çalışmaları yapılıyor.

Nurten Öztürk

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, yaz ayları ile birlikte orman yangınlarının ve riskinin de arttığına dikkat çekerek proje ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Geçtiğimiz yıl hepimizi derinden üzen orman yangınları ne yazık ki bu yıl da bazı bölgelerimizde yaşanmaya devam ediyor. Yangınları ve yangın nedeniyle oluşabilecek zararı en aza indirmenin en önemli yolu, bu konudaki farkındalığı artırmak ve bilgi sahibi olmak. Doğaya Saygı projemiz kapsamında bir yandan zarar gören köylerimize destek veriyor, diğer yandan eğitim odaklı farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Yangından hem ekonomik hem de fiziksel olarak zarar gören köylerimizde yeni geçim kaynakları oluşturmak, köylerimizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Köylerimizin tarihine, arkeolojik, kültürel ve tarımsal zenginliklerine dikkat çekerek köy halkı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz projemiz, Bayır Köyü’nden sonra Milas’taki Çökertme, Bozalan ve Gökbel Köyleri’nde de hızla devam ediyor. Tüm köy evleri ve köy meydanlarında yürüttüğümüz mimari çalışmalarla köylerimizi yeni bir çehreye kavuştururken, halk eğitim kursları, kooperatifçilik, köylerimize özgü ürünlerin coğrafi işaret başvuruları ile köylerimizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve ülkemizin gelişimi için çalışıyoruz.”