OPET Tarihe Saygı Projesi online’a taşındı

OPET’in “Tarihe Saygı Projesi” kapsamında Gelibolu Tarihi Alanı’nda gerçekleştirdiği tüm çalışmalar ile “2018 Troya Yılı” kapsamında ‘Arkeo-Köy’ kimliği kazanan Tevfikiye ve Etno-köy olarak yenilenen Çıplak Köyü’ndeki dönüşümün hikâyesi, “Paylaştıkça Çoğalan Zenginlik! Çanakkale’nin Kültür Mirası: Gelibolu’dan Troya’ya OPET Tarihe Saygı Projesi” sergisi çatısı altında, Troya Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. “Paylaştıkça Çoğalan Zenginlik” sergisi, sosyal sorumluluk anlayışına yeni bir boyut kazandıran Tarihe Saygı Projesi’nin 15 yıllık serüvenine ayna tutuyor.

Çanakkale topraklarında hayata geçirilen fiziksel ve toplumsal dönüşümü tüm yönleriyle ele alan sergi, dijital ortama da taşındı. Pandemi koşulları ve lokasyon etkisiyle yerinde ziyaret edemeyenler, www.opet.com.tr üzerinden 3 boyutlu bir şekilde sergiyi gezebilecek. https://www.opet.com.tr/tarihe-saygi-projesi-paylastikca-cogalan-zengin-sergisi

Piri “Tarihe Saygı”

Öte yandan Tarihe Saygı Projesi, 15’inci yılında özel bir dijital bir tur olan Piri ile işbirliğine başları. Şehirlerin dijital turlarla gezilmesine imkân veren yeni nesil bir rehber olan Piri aplikasyonuna, Gelibolu Yarımadası’ndan başlayan ve Troya’ya uzanan Tarihe Saygı rotası eklendi. Tarihe Saygı Projesi’ne özel olarak hazırlanan rotada projeyle ilintili 27 durak bulunuyor. Tüm duraklar opera sanatçısı ve oyuncu Cihan Ayhan’ın anlatımı ile dinleyicilere sunuluyor.