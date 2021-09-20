OPET Tarihe Saygı Projesi’nin 15’inci yılına özel sergi: Paylaştıkça Çoğalan Zenginlik



OPET’in “Tarihe Saygı Projesi” kapsamında Gelibolu Tarihi Alanı’nda gerçekleştirdiği tüm çalışmalar ile “2018 Troya Yılı” kapsamında ‘Arkeo-Köy’ kimliği kazanan Tevfikiye ve Etno-köy olarak yenilenen Çıplak Köyü’ndeki dönüşümün hikâyesi, “Paylaştıkça Çoğalan Zenginlik! Çanakkale’nin Kültür Mirası: Gelibolu’dan Troya’ya OPET Tarihe Saygı Projesi” sergisi çatısı altında, Yılın Müzesi seçilen Troya Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

“Paylaştıkça Çoğalan Zenginlik” sergisi, sosyal sorumluluk anlayışına yeni bir boyut kazandıran Tarihe Saygı Projesi’nin 15 yıllık serüvenine ayna tutmayı amaçlıyor. Çanakkale topraklarında hayata geçirilen fiziksel ve toplumsal dönüşümü tüm yönleriyle ele alan sergi, 4 Kasım tarihine kadar sürecek. Bir kolu da Tevfikiye Galeri’de yer alan sergi; söyleşiler, belgesel gösterimleri ve Çıplak Köyü’nün kültürel tarım mirasını anlatacak etkinliklerle doyurucu bir içerik sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda Çanakkale tarihini ve Troya arkeolojisini, bölgede yaşayanların anı ve deneyimleri üzerinden ele alacak canlı söyleşiler, kökleri Troya’ya uzanan geleneksel üretim tekniklerine dair sunumlar iki aya yayılan bir takvimde hayata geçirilecek.

Nurten Öztürk

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, sergiye ilişkin şöyle konuştu:

“Tarihimizin en önemli sayfalarının yazıldığı Gelibolu topraklarında 15 yıldır sürdürdüğümüz Tarihe Saygı Projesi kapsamında yarımadayı çağdaş bir görünüme kavuşturmak için birçok önemli çalışmaya imza attık. Milli park sınırları içerisinde yer alan 8 köy, Eceabat ilçesi, 57. Alay ve Akbaş Şehitliği’nin ardından Tarihe Saygı Projesi ile başlattığımız değişimin önemli bir devam halkası olarak Troya bölgesinde çalışmalarımıza devam ettik. Tevfikiye Köyü’nü Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları ve figürlerinin yanı sıra tarihi ve mitolojik değerlerini ön plana çıkararak ile “Arkeo-köy”e dönüştürdük ve bugün Tevfikiye Arkeo-köy, Troya Antik Kenti’ne yapılan ziyaretler sırasında turistlerin odak noktası olan bir köy kimliğine sahip... Anadolu geleneğinin kültür mirasını temsil eden tüm katmanlara dair öğeler, dokular ve öyküler barındıran Çıplak Köyü’nü ise etnografya kelimesinden türetilen “Etno-köy” kavramı kapsamında yeniledik. Projemizin 15’inci yılında dünya çapında üne sahip olan Troya Müzesi’nde bir sergi ile taçlanması çok gurur verici… Bundan sonra da aynı vizyon ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.”