“Organik Kara Kavanoz Bal” yarışmasında ödül aldı

Asel Bal’ın markası Honey Leaves’in sunduğu Bitlis Hizan Yaylası’nda beslenen arılar tarafından üretilen karakovan balı, ABD'de bulunan The Center For Honeybee Research Asheville N.C.’nin her yıl düzenlediği “Organik Kara Kavanoz Bal” yarışmasında 780 bal arasından Ortadoğu birincisi seçildi.

Dört yıl önce Asel Bal bünyesinde Ubeydullah Subaşı tarafından kurulan Honey Leaves markasının ardında 1870’li yıllarda başlayan bir üretim geleneğinin izleri var. Ubeydullah Subaşı, bu hikâyeyi şöyle anlatıyor:

“Hikayemiz aile büyüklerimizin 1800’lü yıllardan itibaren her derde deva balı, el değmemiş bir coğrafyada üretmek istemesiyle başlıyor. Balımız zamanla tüm bölge halkının vazgeçilmez şifa kaynağı haline geliyor. Dört yıl öncesine kadar sadece akrabalarımız ve arkadaşlarımızla paylaştığımız bu gerçek şifa kaynağını herkese duyurmak istedik. 1870’de başlayan bu gelenek Honey Leaves markasıyla dört yıl önce yeniden hayat buldu ve şimdi tüm dünyayla tanıştı.”