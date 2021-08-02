Ortaköy Feriye’nin yeni mekânı Sea Salt

Alaçatı Isolee Plaj içindeki Balıkçı Niyazi’nin 4. kuşağı Ali Yuvanç, Ortaköy Feriye’nin içinde denize sıfır yeni bir mekân açtı. Sea Salt isimli restoranda Alaçatı’daki ürün kalitesini ve aynı lezzeti İstanbul’a da taşımayı hedefleyen Yuvanç, tazeliğin çok önemli olduğunu; bu nedenle ürünlerinin dolaba ya da buzluğa girmediğini, gün aşırı Urla’dan, Ovacık’tan ve bölgenin diğer yerlerindeki tedarikçilerinden getirttiklerini söylüyor. Dekorasyonunda ahşap ve hasırın tercih edildiğği Sea Salt’ta her gün için farklı 8-10 çeşit meze taze olarak hazırlanıyor yalnızca. Bunların arasında biber tarator, atom, patlıcan rose, deniz börülce, Girit ezme, Sea Salt salata, kök patlıcan, tekmil fava, ahtapot salata, mavi karides söğüş, baby kalamar ızgara da bulunuyor. Ahtapot, karides gibi ürünler bakır tencerelerde haşlanıyor. Bu pişirme yöntemi lezzetlerini ve yumuşaklıklarını artırıyor. Atomda kullanılan Nazilli kırmızı biberleri herkesin yiyebilmesi için acı olmayanlardan seçiliyor…

Ana yemek olarak da oltayla avlanan ve nadir çıkan trança balığı servis ediliyor taze bulundukça. Yuvanç için balıkların pişme süresi, içlerinin sulu olması çok önemli. Örneğin trança için “iki dakika fazla pişirirseniz tavuk gibi olur” diyor.

Tatlı olarak Alaçatı kazandibi muhallebisi ve ailenin geleneksel tatlılarından çıtır helva geliyor. Ali Yuvanç, Alaçatı’daki mekânları gibi herkesin birbirini tanıdığı bir Sea Salt hayal ediyor.