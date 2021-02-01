“Oscar’ın Yabancıları” İstanbul Modern Sinema’da

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A. Ş.’nin katkılarıyla 93. kez dağıtılacak Akademi Ödülleri yaklaşırken, “En İyi Uluslararası Film” kategorisindeki yapımlardan oluşan bir seçkiyi “Oscar’ın Yabancıları” adlı programla izleyiciye sunuyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez ‘yabancı’ bir filmin En İyi Film Oscar’ını kazandığı çekişmeli Oscar yarışının heyecan verici bu kategorisinde Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood’un “ötekisi” olan, dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden filmler yer alıyor.

Ücretsiz ve çevrimiçi

Oscar’ın Yabancıları programındaki filmler arasında Yunanistan’ın adayı ve bugünün yaşamındaki hafıza ve kimlik kaybı üzerine bir alegori olan Elmalar, 2020, bir spor gazetesinde çalışan muhabirlerin hükümet ile sermaye sahiplerinin karıştığı dev bir sağlık skandalını ortaya çıkarma hikâyesini anlatan Romanya’nın belgesel adayı, Kolektif, 2019 yer alıyor.

Yönetmen Thomas Vinterberg ile oyuncu Mads Mikkelsen’in yeniden buluştuğu, yaşlanma, alkolizm ve erkeklik üzerine Danimarka filmi Körkütük, 2020 ile Arjantin’den bir anne-kız ilişkisine odaklanan aile dramı Uyurgezerler, 2019 ve Fas’tan inanç üzerine bir kara komedi olan Bilinmeyen Aziz, 2019 de seçkide izlenebilecek.

Filmler ücretsiz olarak çevrimiçi izlenebilecek.