“Oscar’ın Yabancıları”, İstanbul Modern’de

13 Ocak 2020

İstanbul Modern Sinema, 16-30 Ocak tarihlerinde Oscar’ın Yabancıları seçkisini sinemaseverlerle buluşturuyor. “En İyi Uluslararası Film” dalında ilk dokuza giren adayların da yer aldığı programda Brezilya’dan Güney Kore’ye, İsveç’ten Tunus’a 14 yabancı yapım bulunuyor.

Oscar’ın Yabancıları bu yıl da dünyanın çeşitli festivallerinde izlenen ve ödül kazanan, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden özerk bir kategoriyi oluşturan “En İyi Uluslararası Film” kategorisinin öne çıkan filmlerini bir araya getiriyor.

Neler var?

Seçkide dikkat çeken filmler arasında, yönetmeni Bong Joon-ho’nun politik olarak sert eleştirisine rağmen dünya gişelerini kasıp kavuran Güney Kore filmi, Altın Küre’de Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü alan Parazit (Gisaengchung), Jerzy Kosinski’nin tartışmalar yaratan romanının ilk sinema uyarlaması olan ve Yahudi bir gencin savaş sırasında yaşadığı dehşeti gözler önüne seren, Çekya’dan siyah-beyaz film Boyalı Kuş (The Painted Bird), Victor Hugo’nun romanındaki bozulmuş toplum düzenindeki devrim ve isyan temasını günümüz Parisi’nin banliyösüne uyarlayarak bir suç ve vicdan hikâyesini anlatan Fransız yapımı Sefiller (Les Misérables) yer alıyor.

Brezilya’nın kendine özel sinemasıyla tanınan yönetmeni Karim Aïnouz imzalı Görünmez Yaşam da programda bulunuyor. Elia Suleiman’ın uzun bir aradan sonra çektiği ve Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan Burası Cennet Olmalı da program kapsamında izlenebilecek filmler arasında.

Vizyonda önce ilk kez izleyiciyle buluşacak olan ve bu yılki adaylar arasından öne çıkan Kuzey Makedonya’nın adayı Bal Ülkesi de Oscar’ın Yabancıları’nda yer alıyor. Sundance’deki başarısından sonra katıldığı tüm festivallerden ödüllerle dönen belgesel, görsel anlatımıyla öne çıkıyor. Film, Balkanlar’ın sarp dağlarında terk edilmiş bir köyde annesiyle birlikte yaşayan Hatice üzerinden insan-doğa ilişkisini inceliyor.

Kışkırtma ilk kez gösterimde

İsrail’in bu yılki Oscar adayı olan Kışkırtma da izleyiciyle ilk kez bu programda buluşacak. İlk uzun metrajı Son Konser (A Late Quartet) filmiyle tanınan Yaron Zilberman, bu kez 1995’te dönemin İsrail başbakanı İzak Rabin suikastinin perde arkasını işliyor.

Oscarın Yabancıları programı

BOYALI KUŞ, Çekya

18 Ocak 17.00; 26 Ocak 17.00

Yönetmen: Václav Marhoul

MONOS, Kolombiya

25 Ocak 15.00

Yönetmen: Alejandro Landes

PARAZİT, Güney Kore

16 Ocak 19.00

Yönetmen: Bong Joon-ho

ACI VE ZAFER, İspanya

16 Ocak 13.00

Yönetmen: Pedro Almodóvar

BAL ÜLKESİ, Kuzey Makedonya

16 Ocak 15.00; 19 Ocak 13.00

Yönetmen: Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

GÖRÜNMEZ YAŞAM, Brezilya

19 Ocak 17.00;30 Ocak 19.00

Yönetmen: Karim Aïnouz

VE SONRA DANS ETTİK , İsveç

23 Ocak 13.00

Yönetmen: Levan Akin

ISLIKÇILAR, Romanya

19 Ocak 15.00; 30 Ocak 13.00

Yönetmen: Corneliu Porumboiu

SEFİLLER, Fransa

18 Ocak 15.00; 23 Ocak 17.00

Yönetmen: Ladj Ly

OYUNBOZAN, Almanya

23 Ocak 15.00; 26 Ocak 13.00

Yönetmen: Nora Fingscheidt

BURASI CENNET OLMALI

Filistin, 16 Ocak 17.00; 18 Ocak 13.00

Yönetmen: Elia Suleiman

DOMATESLER WAGNER’LE TANIŞINCA, Yunanistan

25 Ocak 13.00; 30 Ocak 15.00

Yönetmen: Marianna Economou

KIŞKIRTMA, İsrail

25 Ocak 17.00; 23 Ocak 19.00

Yönetmen: Yaron Zilberman

SEVGİLİ OĞLUM, Tunus, Belçika, Fransa, Katar

26 Ocak 15.00; 30 Ocak 17.00

Yönetmen: Mohammed Ben Attia