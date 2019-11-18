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Osmanlı belgeleri ışığında Kudüs’ün mimari dönüşümü

Kudüs’ün 1839-1917 yılları arasındaki mimari dönüşümünü gözler önüne seren ‘Atûfetlü Efendim Hazretleri’ Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs’e Mimari Bir Bakış (1839-1917) sergisi, Rezan Has Müzesi ev sahipliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Osmanlı belgeleri ışığında Kudüs’ün mimari dönüşümü
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