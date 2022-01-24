Osmanlı reçeteleriyle klasik lezzetler Paşalimanı’nda

Nilhan Sultan Köşkü Paşalimanı menüsü, Osmanlı reçeteleri sunarken bu coğrafyanın zengin gastronomik beslenme kültürünü de yansıtmayı amaçlıyor…

Menüde bulunan lezzetler arasında başlangıçlarda zerdeçallı balık çorbası (levrek, zerdeçal, havuç, kabak ve dereotu); ara sıcaklarda karnabahar belemesi (zerdeçallı yoğurt, karnabahar, un, nişasta, sarımsak); lor dolması (lor peyniri, manda kaymağı, bulgur, kuru soğan, süt, yoğurt); ördek etli piruhi (un, yumurta, ördek eti, maydanoz, yoğurt, ceviz, domates, dereotu sos); puf böreği (tereyağı, peynir, bal ilavesiyle) bulunuyor.

Zeytinyağlı tadım tabağı ise pastırmalı humus, zeytinyağlı yaprak sarma, közde patlıcan salatası, terbiyeli levrek, asitte ahtapot, mastabe, kayısılı portakallı kereviz kalyesi ile sunuluyor. Zerdeçallı kuru domatesli peynirli pide de ara sıcak olarak tercih edilebiliyor.

Ana yemeklerden…

Ana yemekler için geniş menüden haşlama pöç (dana eti, havuç, patates, arpacık soğan, sarımsak, et suyu); damla sakızlı hünkâr beğendi (dana eti, baharatlar, beğendi: patlıcan, un, süt, tereyağı, damla sakızı); kıyma püryani yufkada (kuzu eti kıyması, tavuk eti kıyması, dana eti kıyması, anason, tarçın, antep fıstığı, yufka, yoğurt, tereyağı); ballı mahmudiye (tavuk but, badem, sirke, maydanoz, kuru üzüm, tereyağı, kayısı, bal, tarçın, firik pilavı ilavesiyle) seçilebiliyor.

Perde pilavı (pirinç, kuş üzümü, badem, maydanoz, tarçın, yenibahar, tereyağı, et suyu); reştiyye sebzeli erişte (sebze eşliğinde tereyağlı erişte) yine menüde bulunuyor.

Tatlılar arasında helva-i hakani, kabak tatlısı, portakallı keşkül, elmalı baklava dikkat çekiyor.

Damla sakızlı hünkâr beğendi

Menüdeki yemekler arasında hikâyeleri olanlar da bulunuyor. Örneğin, damla sakızlı hünkâr beğendininki şöyle:

Avrupa seyahatine çıkan ve gözlemler yapan Sultan Abdülaziz, Fransız mutfağını deneyimleme fırsatı bulmuş. Bu ziyaretlerden sonra da Sultan Abdülaziz emriyle Osmanlı’da Fransız mutfağından esintiler görülmeye başlanmış. Sultan Abdülaziz, Avrupa ziyareti sırasında 3. Napolyon’un eşi Eugénie de Montijo ile tanışmış, kendisi daha sonra İstanbul’a geldiğinde onun için hünkâr beğendi yemeğini hazırlatmış. Sultan Abdülaziz ile aralarında bir aşk hikâyesi olduğu düşünülen Eugénie de Montijo gerek hünkâr beğendiyi gerek yemek öncesi eline dökülen buhur suyunu çok beğenmiş.