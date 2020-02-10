Otelcilik sektörü yetenek avında

10 Şubat 2020

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB), gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra turizm meslek liselerinden mezun olanlara da istihdam sağlamak amacıyla başlattığı “Sektör Yetenek Avında” projesi devam ediyor.

TÜROB’un Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması, 26 Şubat 2020 tarihinde üçüncü kez gerçekleştirilecek, kazananlar 27 Şubat tarihinde yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

İstanbul’daki 12 meslek lisesi öğrencilerinin yarışacağı ve jüri başkanlığını Şef Vedat Başaran’ın yapacağı yarışma, İstanbul Güneşli’de bulunan Gastronometro ev sahipliğinde düzenlenecek. Sosyal sorumluluk amacını taşıyan bu projede turizm otelcilik sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasını ve meslek lisesi mezunlarının eğitim aldıkları alanda istihdam edilme imkânlarının artırılması ana hedef olarak belirlenmiş.

Müberra Eresin

TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek olan yarışmanın gelecek yıldan itibaren Türkiye çapında düzenleneceğini söylüyor. Sadece yarışmada dereceye girenlere değil, yarışmaya katılanların çoğuna konaklama sektörü olarak staj imkânı sunulduğuna dikkat çeken Eresin, meslek liselerinin sektörün önemli bir istihdam kaynağı olduğunu belirtiyor. Eğitimin bu yarışmanın önemli bir unsuru olduğuna dikkat çeken Müberra Eresin şöyle diyor:

“Sektöre gönül vermiş bu gençlerden, profesyonel bir mutfakta, daha önceden belki de hiç tatmadıkları ürünlerle bir menü oluşturmalarını istiyoruz. Önemli bir tecrübe yaşıyorlar. Yarışmayı jüri üyeleri ile birlikte TÜROB üyesi müdürler ve mutfak şefleri de izliyor. Amacımız, öğrenciler mezun olduklarında sektörümüzde kalıcı olarak istihdam edilmelerini sağlamak. Çünkü, kalifiye çalışan eksikliğinin en fazla hissedildiği sektörlerden biriyiz. Konaklama sektörü olarak turizm meslek liselerinden mezun olan tüm kalifiye çalışanlara talip olmaya devam ediyoruz.”

Müberra Eresin, turizm otelcilik sektörü ve meslek liseleri arasında bir köprü oluşturmayı amaçladıklarına da işaret ediyor.

İsmail Taşdemir

TÜROB Genel Sekreteri İsmail Taşdemir ise Türkiye’de konuyla ilgili 77 mesleki ve teknik lisenin bulunduğunu ve bunlardan 12’sinin İstanbul’da yer aldığını belirterek bu liselerinin önemine ve devamlılığının gereğine vurgu yapıyor… Bu okullarda eğitim almak isteyen meraklı ve yetenekli gençlerin, ikametgâhlarına bakılmaksızın öğrenci olarak kabul edilmelerinin de sektöre destek olacağını kaydeden Taşdemir, yarışmadan söz ederken hijyene de önem verildiğini, çocuklarda bu bilincin geliştirilmesi için, jüri üyelerinin onları yönlendirdiklerini, bir hijyen ödülü de verildiğini belirtiyor…

Kimler katılıyor?

Yarışmaya İstanbul’dan Selahattin Eyyübi, Kadıköy Mualla Selcanoğlu, Kumburgaz, Küçükçekmece İMKB, Şişli Kervansaray, Asım Kibar, Etiler, Sarıyer Vehbi Koç Vakfı, M. İhsan Mermerci, Selimpaşa İMKB, Katip Mustafa Çelebi, Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 4’er kişilik takımları ve koçları ile katılıyor…

Geçen seneki yarışmanın görüntülerine https://www.youtube.com/watch?v=s5baXniTMTw adresinden ulaşılabiliyor…