Otellerden diyabet dostu menüler

Türkiye Diyabet Vakfı (TÜRKDİAB) ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), kronik hastalıklar arasında yer alan diyabet konusunda işbirliğine gidiyor. İki kuruluş, ‘Diyabet Dostu Otel’ projesini 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde başlattı. TÜRKDİAB ve TÜROB arasında projeye ilişkin bir de protokol imzalandı. Söz konusu protokole göre, TÜROB üyesi konaklama işletmeleri bünyesinde sunulan yiyecek- içecek menülerinde veya açık büfelerde diyabetik ürünlere yer verilecek. Tesislerin mutfak ve servis bölümlerinde bu konuda bilincin artırılması sağlanacak. Tesis bünyesinde bulunan revirlerde diyabetlilerin ihtiyacı olabilecek ilaçlar bulundurulacak.

İki kurumun birlikte yürüteceği proje kapsamında gönüllü katılım belgesi uygulamasıyla diyabet dostu tesislerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.



TÜROB üyelerine eğitim

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, konuyla ilgili açıklamasında diyabet hastalarının beslenme planlarına uygun gıda ürünlerine erişiminin çok önemli olduğunu belirterek, amaçlarının tüm üye otellerin ‘diyabet dostu’ olması olduğunu belirtti. Eresin, özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde çeşitli risk gruplarının başında yer alan diyabet hastalarının otellerde konaklamaları esnasında kendilerini daha rahat ve güvende hissetmelerini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. TÜRKDİAB’ın TÜROB’a üye otellerde konuyla ilgili eğitim çalışmalarına başlayacağını, bu eğitimlerin ilk etapta online olacağını dile getiren Eresin, projenin uygulamasında desteklerinden dolayı TÜRKDİAB’a teşekkürlerini sundu.

Nüfusun yüzde 10’u

Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz da TÜROB iş ortaklığında ‘Diyabet Dostu Otel’ projesinin hayata geçirilmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını, üstelik bu çalışmanın Dünya Diyabet Günü gibi anlamlı bir günde başlamasının memnuniyetlerini daha da artırdığını vurguladı.