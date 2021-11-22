Balparmak, arı ürünleri ve bitkisel ürün karışımlı takviye edici gıda markası Apitera’nın yenilenen yüzü ile genişleyen ürün ailesini düzenlediği bir toplantıyla tanıttı. Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak ve Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt’un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada ve Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda çekimleri Apitera markası için yapılan, kovan içindeki hayatın yanı sıra arıcıların kendi duygularıyla mesleklerini anlattıkları reklam filmleri de gösterildi.

Özen Altıparmak

Sektörde 41.yılını geride bırakan Balparmak’ın kurulduğu ilk günden bu yana doğal arı ürünlerini gıda güvenliği ve hijyeni kapsamında sunduklarını söyleyen Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, “Ana gayemiz dünyaya fayda sağlamak! Bu nedenle sadece bal satmıyor; arının doğaya, yaşamımıza ve dünyamıza katkılarının herkes tarafından fark edilmesi için elimizi taşın altına koyuyoruz” dedi.

Balparmak’ın uluslararası geçerliliğe sahip akredite laboratuvarında, bal ve diğer arı ürünlerini en az 100 parametrede analiz ettiğinin altını çizen Altıparmak, sözlerine şöyle devam etti: “Ar-Ge Merkezimizde sadece analiz yapmakla kalmıyor; balı, yine doğallığından emin olduğumuz diğer arı ürünleriyle bir araya getirerek yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz fonksiyonel gıdaları tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına ve taleplerine göre çeşitlendiriyoruz. Ar-Ge ve inovasyonda güçlüyüz. Fonksiyonel arı ürünleri markamız Apitera da bu gücün bir sonucu… Apitera ürünlerinde arı ürünleri ile özel bitkileri bir araya getiriyoruz. Arıların sırrını Apitera’da saklıyoruz.”

Prof. Dr. Erdem Yeşilada

Toplantıda apiterapi ve fitoterapi konularından bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada şunları söyledi:

“Apiterapi, insanlık tarihi boyunca farklı şekillerde uygulanan bir sağaltıcı yöntem olmasına karşılık, son 20 yılda yürütülen bilimsel araştırmalar ile farklı bir boyut kazanmıştır. Daha önceleri geleneksel deneyimlerle kazanılan bilgilere bağlı yapılan öneri ve uygulamaların artık bilimsel kanıtları ortaya konulmaktadır. Diğer taraftan, yine aynı süreç içerisinde bitkilerin sağaltıcı etkileri (Fitoterapi) ile ilgili araştırmalarda da belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Aynı süreçte ‘bitkisel ilaçlar’ konusunda yapılan bilimsel araştırmaların oranı, tüm dönemlerde yapılan bilimsel araştırmaların yüzde 89’udur. Apitera ürünlerinde kalite denetimlerinden geçirilen arı ürünleri ve bitkilerden elde edilen standart ekstreler bir araya getirilerek yararlı olabilecek bir sinerji yaratılması amaçlandı.”