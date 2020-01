Pamuk’tan Ümit’e Yapı Kredi Kültür Sanat, Ocak programı

06 Ocak 2020

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın (YKKSY) Ocak ayı programında Orhan Pamuk’tan Ahmet Ümit’e kadar birçok yazarla söyleşi, film gösterimleri, atölyeler, konferanslar ve konserler var. Etkinlik programı şöyle:

8 Ocak Çarşamba

Fotoğraf Kulübü söyleşilerinin yeni yılın bu ilk programında, fotoğrafın insan psikolojisi üzerindeki etkisi ve “selfie” (özçekim) tutkusu ele alınacak. Yazar, ressam, psikiatrist ve yayıncı Cem Mumcu’nun konuk olacağı söyleşide; otoportreden özçekime, fotoğrafın yarattığı ruhsal alanın gizemi ve insanın fotoğrafta görünme isteği konuşulacak. Etkinlik, 18.30’da Loca’da…

14 Ocak Salı

Ahmet Ümit, en sevdiği polisiye filmlerini okurlarıyla birlikte izlemeye devam ediyor. Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları kapsamında düzenlenen etkinlik, Ahmet Ümit ve Tasty Cinema tasarım ekibi tarafından hazırlandı. Agatha Christie’nin dünyaca ünlü aynı adlı romanından uyarlanan Şark Ekspresinde Cinayet filminin gösteriminin ardından Ümit; film, polisiye edebiyatı ve sinema üzerine kısa bir söyleşi yapacak. Etkinlik, 18.30’da Loca’da.

18 Ocak Cumartesi

Müziği ve edebiyatı bir araya getiren Harf’ten ve Nota’dan dizisi, yeni sezonun ilk programına, Ahmet Ümit’in karakteri Başkomser Nevzat’ın sevdiği şarkılarla başlıyor. Güzel Evgenia'nın Tatavla'sında dinlenen şarkılardan oluşan etkinlik, saat 17:00’da…

21 Ocak 2020 Salı

Benim Adım Kırmızı üzerine yazılan bu makalelerin yirmi bir tanesinden oluşan bir seçki Yapı Kredi Yayınları tarafından Benim Adım Kırmızı Üzerine Yazılar adlı kitapta ilk defa Türkçe olarak yayımlandı. Saat: 18:30’da Loca’da yapılacak olan söyleşide, Benim Adım Kırmızı’nın yazarı Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı Üzerine Yazılar’ı yayına hazırlayan Erkan Irmak ve roman üzerine iki makale yazmış olan Feride Çiçekoğlu bir araya geliyor.

22 Ocak Çarşamba

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açılan ‘Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos’ sergisi kapsamında düzenlenen konferansta, Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Inge Uytterhoeven, Sagalassos'taki özel yaşam üzerine bir konuşma yapacak. Antik kentte bulunan farklı dönemlere ait özel konutların, kent halkının sosyoekonomik, politik ve ideolojik arka planlarını yansıtıp yansıtmadığı üzerinde duracak. Etkinlik, saat 18:30’da Loca’da.

24 Ocak Cuma

Oda’nın Konukları söyleşi dizisinin bu ay konuğu YKY’nin genç kuşak şairlerinden Fahri Güllüoğlu. Magmanın Gözleri, Döküntü - Bir Şiir İçin Kantat’ta şiir kitaplarıyla tanınan şair, sinema, tiyatro ve müzikle de bağları olan şiirlerini, şiir yazma serüvenini ve kitaplarının oluşumunu anlatmak üzere saat 18:30’da okurlarıyla bir araya geliyor.

25 Ocak Cumartesi

Çağdaş dans sanatçısı Canan Yücel Pekiçten, All About the Heart (Yüreğe Dair) adlı solo performansında bize üç ayrı kadının kalbini açıyor. Üç farklı esere konu olmuş kadın karakterlerin öyküsünü sahneye sarsıcı bir yorumla taşıyan sanatçı, Der Zwerg liedinin kraliçesini, Fince yazılmış ilk opera olan Pohjan Neito’nun aynı adlı karakterini, Madam Butterfly operasının Cio-Cio-San’ını kadın bakış açısıyla yeniden var ediyor. Etkinlik, saat: 20:00’de Loca’da yapılacak.

28 Ocak 2020 Salı

Sanat Dünyamız dergisinin yeni sayısının dosya konusu olan “Performansın Dönüşümü”nden yola çıkılarak “Türkiye’de performans” konusu tartışmaya açılıyor. Saat: 18:30’da Loca’daki etkinlik, Fırat Arapoğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenecek. Etkinlikte performans sanatının önde gelen isimlerinden Ayşe Draz ve Zeynep Günsür ile Arter’in performans programları küratörü Selen Ansen performans sanatının çıkış noktaları, etkisi, izleyiciyle ilişkisi ve Türkiye’deki hareket alanı üzerine konuşacak.