“Pandemide her güne bir oyun, her güne bir masal!”

KoçSistem, kurumsal sosyal sorumluluk projesi Aile Saati çatısı altında Yapı Kredi Yayınları ile yeni bir iş birliğine imza attı.

KoçSistem’in hayata geçirdiği Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) “Eğitim Ortağı” olduğu kurumsal sosyal sorumluluk projesi Aile Saati’nin “Kitap Ortağı” Yapı Kredi Yayınları oldu. KoçSistem ve Yapı Kredi Yayınları işbirliği kapsamında, özellikle pandemi döneminde artan dijital ekran kullanımına karşı ebeveynlere, aile içerisinde daha kaliteli zaman geçirmek ve iletişimi artırmak amacıyla kitap okuma alışkanlığının yeniden kazandırılması çağrısında bulunuyor.

KoçSistem’in Yapı Kredi Yayınları ile yaptığı iş birliği kapsamında AÇEV Anne ve Baba Destek Programları’nda ebeveynlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına ve kitap seçimine yönelik eğitimler verilecek. Aynı zamanda, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Her Güne Bir Masal” ve “Her Güne Bir Oyun” isimli kitaplar eğitime katılan ebeveynlerle paylaşılarak, “ekransız” ev içi faaliyetleri desteklenecek.

Mehmet Ali Akarca

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca konu ile ilgili şunları söyledi:

“Aile Saati ile başta çocuklarımız olmak üzere tüm aile bireylerini, bilinçli teknoloji kullanımına ve aile içi iletişimi artırmaya davet ediyoruz. Özellikle, dijital uyaranlara çok fazla maruz kaldığımız pandemi günlerinde, ekranları belli bir süre de olsa kapatmalı, ailece vakit geçirmeli, tüm aile bireylerini tıpkı kitap okumak gibi nitelikli aktiviteler yapmaya özendirmeliyiz.Aile Saati projemizin etki alanını genişletmek için eğitim ortağımız AÇEV ile ebeveyn eğitimlerine devam ediyor; yeni ortağımız Yapı Kredi Yayınları ile daha fazla sayıda çocuğun ve ailenin kitaba erişimini sağlamayı, dijital ekranlardan uzaklaştığımız zamanlarda kitap okuyarak, oyun oynayarak ve hayal kurarak büyüyen çocukların yetişmesi için toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyoruz.”

Tülay Güngen

Aile Saati projesinin kitap ortağı olarak Yapı Kredi Yayınları adına görüşlerini paylaşan Yapı Kredi Yayınları Genel Müdürü Tülay Güngen ise şöyle konuştu:

“Günümüz gerçeği olan akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlarla gelişen sanal dünyada geçirdiğimiz zamanla gerçek hayat arasında bir denge kurulabilmesi için başta aile olmak üzere bireyler arasında kurulan yüz yüze iletişim çok değerli. Özellikle pandeminin getirdiği bu sıkıntılı günlerde ev halkını birlikte kaliteli zaman geçirmeye teşvik eden Aile Saati projesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de her geçen gün daha fazla edebi yapıtın okunması, özellikle çocuklar ve gençlerin edebiyatla tanışması, pandemi gibi zorlu bir dönemde umuda ve insanlığa dair güzel sözlerin çoğalması anlamına geliyor. Bu nedenle dijital yaşam kültüründe teknolojinin bilinçli kullanımı için ailelerde ve çocuklarda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu projede KoçSistem ile iş birliğimizin çok değerli olduğu kanısındayım.”

Ahmet Ümit

Yazarlık serüveninin annesinden duyduğu masallarla başladığını ifade eden Ahmet Ümit, çocukların ruhsal gelişiminin en az fiziksel gelişim kadar önemli olduğunu belirtip,ruhsal gelişim aşamasında da masalların önemli yer tuttuğunu dile getirdi. Ümit “Masalların özgürlüğü var. Çocuklarımızın zor bir dünyada iyi ve güçlü kalabilmeleri için ruhlarının doğru biçimde masallarla beslenmesi gerekiyor. Aile Saati bu ihtiyaca cevap veren bir proje olarak öne çıkıyor” dedi.