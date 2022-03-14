“Pandemide kitapların ve edebiyatın iyileştirici gücü keşfedildi”

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin işbirliğiyle düzenlenen Bursa 19. Kitap Fuarı, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. Açılış töreninde konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk sözlerine, pandemide kitapların ve edebiyatın iyileştirici gücünün keşfedildiğini dile getirerek başladı… Yayıncılığın pandemiyle ve ekonomik zorluklarla geçirdiği çetin mücadeleye dikkat çeken Kocatürk, yaşanan ağır krizden çıkışıyla ilgili olarak Türkiye Yayıncılar Birliği’nin kısa, orta ve uzun vadeli dönemlerdeki çözüm önerilerini bir kez daha hatırlattı.

Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise şunları söyledi:

“İki yıllık bir aradan sonra Bursa Kitap Fuarı’nı açmanın ve siz değerli kitapseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. 10 gün boyunca sürecek olan fuarımızda çok değerli yazar ve çizerleri, kısacası kültür insanlarını fuar alanımızda okurlarla buluşturacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Fuarımızda 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşları yer alırken, 80 etkinlik ve 350 yazar ile bir araya gelecek ziyaretçilerimiz kitapların keyifli dünyasına yolculuğa çıkacak.”

Verilerle 2021

Konuşmasında yıllık kitap üretim verilerine de değinen Kocatürk, Millî Eğitim Bakanlığı’nın dağıttığı 199 milyon 312 bin 999 adet ders kitabıyla birlikte, toplam üretilen kitap sayısının 637 milyon 992 bin 863, kişi başına düşen ortalama kitap sayısının 7.6 olduğunu söyledi. Kocatürk, yayıncılık sektörünün çetin bir mücadele içinde olduğunu ve kitap üretiminde beklenen artışın bu yıl da yaşanmadığını, üretimin yerinde saydığını vurguladı. 2021 yılında toplam 438 milyon 679 ben 864 adet kitabın üretildiğini, 2020 yılına göre yüzde 1,26 oranında küçük bir artış olduğunu söyledi.

Kenan Kocatürk, hammadde ve kâğıt fiyatlarındaki artışlara da dikkat çekti: Döviz bazında yüzde 100’den fazla artışın yanında, dışa bağımlı olan kâğıt sektörümüzde yüzde 300’ü aşan fiyat artışları ve diğer maliyet artışlarının da ciddi bir krize neden olduğunu, kültürel çeşitliliği olumsuz etkilediğini ifade etti. Yayıncılık sektörünün bir kamu hizmeti olarak görülmesi ve kültür yaşamının zenginleştirilmesi amacıyla desteklenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatan Kocatürk, yayıncılığın güçlü bir kültür ekosistemine sahip olduğunu ifade etti.

300’e yakın yayınevi

Bursa Kitap Fuarı’na bu yıl 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. Önümüzdeki Pazar gününe dek düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 80 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak. Fuarın konukları arasında Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Aşkım Kapışmak, Atilla Dorsay, Ataol Behramoğlu, Sinan Akyüz, Murat Menteş, Barış Terkoğlu, Yusuf Kaplan, Kahraman Tazeoğlu, Tuna Kiremitçi, Sevil Atasoy, Nermin Bezmen ve pek çok yazar, şair ve bilim insanı bulunuyor.