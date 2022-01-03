Pandeminin getirdiği duygu patlamalarını resmetti



İki yıldır hayatımızı alt üst eden Covid-19 salgınının yarattığı çöküntüden kurtulmanın bir yolu da kendini sanata adamak. Dilek Uzunoğlu Örs bu yolu seçerek, bir süre ara verdiği resme dönüp yeniden çalışmaya başladı. Sanatçının resimleri Şubat ayında Beyoğlu St. Antuan Kilisesi, Mart’ta ArtAnkara, Mayıs ayında ise Artcontact İstanbul’da sanatseverleri bekliyor.

Dilek Uzunoğlu Örs resimleriyle ilgili olarak “Çoğumuz bu dönemde bana ne iyi gelir?” sorusunu sorar olduk. Bana, sürekli değişen duygularımı tuvale aktarmak iyi geldi. Sergimde ziyaretçilerin, pandemide yaşadığım duygu patlamalarına tanık olup belki kendilerinden parçalar bulacaklarına inanıyorum” diyor.

Sanatçının çalışmaları, 26-31 Aralık 2021 tarihleri arasında “Pandeminin Güzellikleri” başlığıyla Çiftehavuzlar Büyük Kulüp Sergi alanında da ziyarete sunulmuştu.