Paşabahçe’den sümbül, karanfil ve lale dokumalı vazolar

17 Ağustos 2020

Paşabahçe Mağazaları, Kayıp Hazineler koleksiyonu ile Anadolu’nun tarih boyunca ev sahipliği yaptığı uygarlıkların kültür bileşiminden oluşan zengin kültür mirasını ürünlerine yansıtmayı hedefliyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi, iktisadi, sosyal ve ticari hayatında çok önemli bir yer alan Osmanlı dokumacılığının örnekleri sümbül, karanfil ve lale dokumalı vazolarda bir araya geliyor.

Çok yapraklı, lale, sümbül ve nar motiflerinden oluşturulan Sümbül Dokumalı Vazo üzerindeki desenler, Danimarka (Kopenhag) Davids Samling Müzesi’nde bulunan Osmanlı dönemi, 16. yüzyıla ait bir kumaştan esinlenilerek oluşturuldu. Karanfil Dokumalı Vazo da çok yapraklı çerçeveli şemse şemalı 16. yüzyıla tarihlenen ve Floransa, Bargello Müzesi’nde bulunan Osmanlı dönemine ait bir kumaştan esinlenilerek tasarlandı. Lale Dokumalı Vazo ise hatai ve lale motiflerinden oluşturulmuş, geç 16. yüzyıl veya erken 17. yüzyıl dönemine ait, Harvard Üniversitesi Sanat Müzesi, Arthur M. Sackler Koleksiyonu’nda bulunan Osmanlı dönemine ait bir kumaştan esinlenilerek hazırlandı.

Sınırlı sayıda üretilen 30 özel tasarım arasında yer alan Sümbül, Karanfil ve Lale Dokumalı Vazo el imalatı camdan üretildi ve üzerindeki rölyef desenlerin tümü, altın yaldız, mine, eskitme boyalar ve kumaş kullanılarak dekorlandı.