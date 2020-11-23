Paşabahçe’nin “Anadolu’nun Kayıp Hazineleri” 1 yaşında

Paşabahçe Mağazaları, Anadolu’daki tarih ve kültür birikimini cama yansıttığı ‘Tarih-Kültür-Cam’ Koleksiyonlarının 14’üncüsü olan ‘Kayıp Hazineler’ Koleksiyonu’nun 1. yılını kutluyor.

Kayıp Hazineler Koleksiyonu, Hititler, Likyalılar, Karyalılar, Urartular, Doğu Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi Anadolu’da en parlak dönemini yaşamış uygarlıkların tarihi eserlerinden ilham alınarak geliştirildi. Bu koleksiyon ile izinli veya izinsiz olarak yurt dışına götürülen tarihi eserlere dikkat çekmek, geri alınmış eserlere ve kültür varlıklarına sahip çıkma konusunda bilinci artırmak hedefleniyor.

Paşabahçe Mağazaları, geçtiğimiz yıl 38 parça ile satışa sunulan Kayıp Hazineler Koleksiyonu’na 2 ürün daha ekleyerek koleksiyondaki ürün sayısını 40’a çıkardı.