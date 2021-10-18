Pekineller sezona sıradışı müzisyenlerin başarılarıyla adım atmayı hedefliyor

Güher & Süher Pekinel’in yıllar önce hayata geçirdiği “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” sistemi yeni sezonda da devam ediyor. Değişik enstrüman gruplarında solistler tüm Türkiye’den üç etapla seçerek dünya standartlarında kariyer yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için destekleniyor. En seçkin okullarda eğitimlerine devam eden müzisyenler tarafından, uluslararası en prestijli ve önemli yarışmalarda bugüne dek 18 birincilik kazanıldı. Genç yaşlarında önemli kritiklerden olağanüstü yorumlar ve albüm teklifleri alıyorlar.

Pekineller şöyle diyor

Güher & Süher Pekinel konuyla ilgili şunları söylüyorlar:

“Değişik ekollerde eğitim görmüş ve zamanın ikonik müzisyenleri ile çalışmış olarak, bize sunulan tüm imkanları genç nesillere aktarmak amacıyla sistemlerimizi kurduk. Türkiye’ye konser ve festivaller nedeniyle geldiğimiz zamanlarda müzik eğitimini yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Eğitim seviyesi, maalesef uluslararası standartları yansıtmıyordu. Profesyonel deneyim ve birikimlerimizi, eğitimde uluslararası kriterleri nasıl ülkemize adapte edebiliriz sorusu ile çalışmalarımızı başlattık.

Bu süreçte, eğitimciler, öğrenciler ve müzisyenlerle var olan düzeni yakından inceledik ve sonrasında çocuk ve gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda, organik olarak birbiriyle iç içe geçen sistemlerimizi devreye soktuk.

(…) Ülkemizi gururlandıran ve devamı gelen başarılar önemli ödüllere layık görülüyor. Her şeyden öte, tüm müzisyenler, ilk gençlik yıllarında dahil oldukları sistem çerçevesinde, müziğin gerektirdiği derinliğiyle ulaşırken aldıklarını aktarma ve paylaşma duygusunu içselleştiriyorlar. Müzikal hümanist anlayışı, evrensel dünya sanatçıları olarak kimliklerinin bir parçası haline dönüştürüyorlar. Üç sistemimizin tamamı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar. Her yaştan çocuğun ve gencin yüksek seviyede ücretsiz müzik eğitimi alma hakkına sahip olması gerektiğine inanıyoruz.”