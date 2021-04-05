Pekinellerin ilk albümlerinin 40. yıldönümü

Güher ve Süher Pekinel’in Deutsche Grammophon’dan çıkan ilk albümlerinin 40. yıldönümünde “Treasures” Box özel olarak sınırlı sayıda üretildi. Süher Pekinel “Treasures” Box için “Kariyerimizin uzun müziksel yolculuğunda profesyonel çalışmalarımızdan titizlikle oluşturduğumuz 7 CD, 2 Blu-Ray ve 4 DVD ve geçmişimizi ve düşüncelerimizi konu alan 108 sayfalık bir kitap söz konusu. ‘Treasures’ isimli Box’umuzun dünya çapında büyük ilgi görüp uluslararası önde gelen saygın müzik otoriteleri ve eleştirmenlerinden övgü dolu kutlamalar almasından dolayı çok heyecanlıyız” diyorlar.

Albümdeki seçkiler arasında iki piyano ve orkestra için 10 konçerto önemli bir yer alıyor. Bunun yanı sıra Güher ve Süher Pekinel’in İtalya’da, Yeni Floransa Operası’nın açılışı için Zubin Mehta şefliğinde Maggio Musicale di Fiorentino Orkestrası ile gerçekleştirdikleri Bartók konserinin canlı kaydı dikkat çekiyor. Treasures albümünde, Berlin Filarmoni’nin perküsyonistleri Raphael Haeger ve Simon Rössler ile yapılan canlı kayıt ve Jacques Loussier Trio ile kaydettikleri DVD ve CD’leri de yer alıyor. Bu yıl yüzüncü yılını kutlayan Bernstein’ın Pekineller için uyarladığı “West Side Story” konser kayıtları ve Penderecki tarafından seçilerek kendileri için uyarlanan “Ciaconna” eserinin de kayıtları bu Box’ da…