People Make The Brand, Aralık’ta yeni bir konseptle online

Markayı inşa edenin insan olduğu fikriyle, işi insan olan her sektörden profesyonele, akademisyene, araştırmacıya, girişimciye ilham vermeye hedefleyen People Make The Brand, 8. yılında alanında “Paradigma Kayması” konusunu ele alacak.

People Make The Brand, bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 6 aya yayılacak 4 farklı oturum ile online konferanslar dizisi halinde gerçekleşecek. Paradigma Kayması konusu sırasıyla Strateji, Teknoloji, Psikoloji ve Humanokrasi başlıkları altında alanında uzman 20 yerli-yabancı isim ile konuşulacak.

İlki 10 Aralık’ta Strateji konusuyla başlayacak olan People Make The Brand, 10 Haziran 2021’deki son oturumla tamamlanacak. Katılımcı sınırı olmayan oturumlar, HBR Türkiye Webinar Tool üzerinden ücretli olarak gerçekleştirilecek. Tüm yayınlarda soru/cevap modülü açık olup izleyicilerden gelen sorular moderatörler tarafından konuklara yönlendirilecek.

Evrim Kuran

Bu yıl pandemiye rağmen araştırmayı yapacak olmaktan mutlu olduklarını belirten Universum Orta Doğu Direktörü ve Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı Evrim Kuran şunları söylüyor:

“Geçen on yıllar boyunca demografik değişiklikler, küreselleşme ve bilgi işçisinin yükselişi; kurumları, insan sermayeleri konusunda daha ciddi düşünmeye davet etmekteydi. Yeteneklere erişmek için iş ilanı vermenin artık yeterli olmadığının, meselenin sadece maaş hiç olmadığının zaten farkındaydık. Yine de, yıllardır konuştuğumuz yeni iş akımlarını tam anlamıyla harekete geçirebilmemiz ve mesleklere, kariyere, işe ve işyerine bakışımızı dönüştürebilmemiz için bir pandemi gerekti.

People Make the Brand İşveren Markası Konferansı, 2013 senesinden bu yana markayı inşa edenin insan olduğu fikriyle, işi insan olan her sektörden profesyonele, akademisyene, araştırmacıya, girişimciye ilham vermeye devam ediyor. Kişisel veya kurumsal olarak her seviyede karşı karşıya kaldığımız fiziksel, kültürel ve ekonomik meydan okuyuşların ortasında, bugün her zamankinden de derin tartışmalara ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde yeni normalde takılı kalmayacağız ve dünyayı daha yaşanır kılmak için yeni normlar inşa edeceğiz. Bugün, her zamankinden de fazla, bir paradigma kaymasına ihtiyacımız var. 8. People Make the Brand bir konferans serisi olarak bu kolektif amaç için yola çıkıyor.”

Yılın En Çekici İşverenleri

Türkiye’nin önde gelen 55 üniversitesinden 54 bin 597 öğrenci ve 17 bin 25 genç profesyonelden edinilen içgörülerle 8.’si tamamlanan Universum Türkiye’nin En Çekici İşverenleri 2020 Araştırması, gençlerin istihdama bakışı, sektörlerle, şirketlerle ilgili algıları ve iş yaşamına dair beklentileriyle ilgili ipuçları sunmayı amaçlıyor.

Kürasyonunu Dinamo Danışmanlık ve Harvard Business Review’in yaptığı 8. People Make The Brand konferansı Speaker Agency & Fikrimahsul partnerliğinde gerçekleştiriliyor.