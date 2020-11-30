Pera Film’den Dünya AIDS Günü programı: “Buradayım!: Yayılımlar”

Pera Müzesi Film ve Video Programları, 1 Aralık Dünya AIDS Günü çerçevesinde düzenlenen Buradayım! adlı film programının dördüncü yılında, çağdaş sanat organizasyonu Visual AIDS’in Yayılımlar seçkisini izleyicilerle buluşturuyor.

Küresel AIDS salgını hakkında bilgilendirme yapmaktan ziyade, dünyanın dört bir yanında HIV ile yaşayan insanların birbirinden farklılaşan ve örtüşen deneyimlerine dair iç görüler sunan Yayılımlar, ABD dışında farklı geçmişlere sahip insanlara da seslerini duyurabilecekleri bir platform sağlıyor.

Küresel salgınlar ışığında

Altı sanatçı tarafından özel istek üzerine üretilen videolar, Güney Amerika'da HIV ile yaşayan kadınların görünmez kılınması, Hindistan'daki etkisiz Batılı halk sağlığı kampanyaları, Uganda'daki gençlerin karşı karşıya kaldığı toplumsal damga ve ifşalar gibi çok çeşitli konuları mercek altına alıyor. Dünya yeni bir virüs olan COVID-19 ile yaşamaya adapte olmaya çalışırken, bu videolar iki salgın hastalığın ortak noktaları, farklılıkları ve coğrafya, ırk, cinsiyet açısından sergiledikleri eşitsiz dağılım hakkında düşünme olanağı sağlıyor.

Buradayım!: Yayılımlar film programı, 1 – 22 Aralık tarihleri arasında Pera Müzesi web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak izlenebilecek.