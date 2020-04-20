Pera Film’den internet ortamında yeni program

20 Nisan 2020

Pera Film, daha önce Pera Müzesi oditoryumunda gösterime sunduğu Seçilmiş Aileler: Tomer Heymann programını bu kez internet ortamında izleyiciyle buluşturuyor. Belgesel yapımcısı ve yönetmen Tomer Heymann’ın aile kavramını sorgulayan filmlerine odaklanan retrospektif niteliğindeki program, müzenin web sitesinde 9 Mayıs’a kadar izlenebilecek.

Seçilmiş Aileler: Tomer Heymann adlı program, içinde doğup büyüdüğümüz aile kavramını, seçtiğimiz aileleri ve bir aradalıktan doğan duyguları, dürüst ve hassas bir yaklaşımla ele alan altı belgeselden oluşuyor.

Retrospektif niteliğindeki programda, bir oyunculuk koçunu ve eğittiği “suçlu” çocukları odağına alarak toplumsal cinsiyeti ve birbirini anlayabilmenin gücünü ortaya koymaya çalışan belgesel Bu Beni Biraz Korkutuyor; değişen küresel göç modelleri ile genişleyen aile kavramını İsrail’de yasadışı olarak yaşayan Filipinli trans seks işçilerinin bakış açısıyla işleyen Kâğıt Bebekler; Heymann’ın Andreas Merk’le tanışması üzerinden ilerleyen, kökler ve aşk hakkında bir portre çizen Sevgilimi Ben Vurdum; aile, kayıp ve evsizliğin zihin haritalarını birleştiren film Taçsız Kraliçe; çekimleri sekiz yıl süren Mr. Gaga ve son olarak, iki farklı dünyada yolunu bulmaya çalışırken aynı zamanda gerçek benliğini korumaya çabalayan Saar Maoz’un yolculuğunu aktaran Şimdi Kim Sevecek Beni? filmi yer alıyor.