Pera Film’in yeni seçkisi “Dijital Duygular”



Pera Müzesi Film ve Video Programları, Zevk Meselesi sergisi kapsamında Dijital Duygular adlı seçkiyi çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşturuyor. Sergi, ortaya çıktığı günden bu yana anlamı sürekli değişen kitsch kavramının beğeninin şekillenmesindeki rolüne odaklanırken; film programı, sınıfsal bir gösterge olarak beğeni kavramının, yüksek sanata karşın kitle kültüründeki yükselişin ve nesne kültüründen dijital kültüre geçiş sürecinde şekillenen görsel dilin, sinema ve video sanatındaki yansımalarını bir araya getiriyor.

ABD ve İspanya’da görselliği ile dikkat çeken beş yapımın yer aldığı programda, internet dünyasının ve tüketim kültürünün toplumsal yansımaları çarpıcı bir dille ortaya konuluyor.

Dijital dünyadan renkli simalar

Ünlü rock grubu Lynyrd Skynyrd'ın Freebird şarkısının komik ve gürültülü bir uyarlaması olan Özgür Kuş’ta Suzie Silver, tüm rolleri hem yönetiyor hem de oynuyor. Cinsiyetler ve türler arası geçişi sağlamak üzere bir görüntü yelpazesinden ve özel efektlerden faydalanan yönetmen, izleyiciye bir görsel şölen sunmayı hedefliyor.Julia Meltzer ve Amanda Ramos’un, internetin sosyal mekân olarak nasıl işlediğini ele aldıkları kısa filmi (chantlandia), izleyiciyi şu sorgulamalara teşvik ediyor: Bilgi Çağı bizi gerçekten bir araya mı getirir, yoksa birbirimizden daha fazla ayrılmamıza mı neden olur? Bilgisayarın plastik arayüzüyle samimi ve yakın olabilir miyiz? Programın en eğlenceli filmlerinden biri de Brooklynli bir sokak kedisinin internet kullanıcılarına aşk mektubu niteliğindeki Mükemmel Yabancılar İçin Sevgililer Günü.

Kıyamet sonrası manzaralar

Shu Lea Cheang, aynı oyuncularla farklı dönemlerde çektiği iki filmiyle programda yer alıyor. Beyaz, burjuva, heteroseksüel bir dünyada kurumsal kapitalizm tarafından sınırlara itilmiş insanlar arasındaki bağları ortaya çıkartan Fresh Kill, yüksek teknolojik tüketim kültürünün zehirli sonuçlarına maruz kalan kıyamet sonrası bir manzarayı tasvir ediyor. Cheang’in konum tabanlı mobil internet dizisi Harikalar Geziniyor ise Madrid'in Maravillas (Harikalar) olarak da anılan Malasaña semtinde geçiyor.

Dijital Duygular film programı 29 Mayıs’a kadar peramuzesi.org.tr adresinde çevrimiçi olarak yayınlanacak ve sadece Türkiye'deki izleyiciler tarafından izlenebilecek. Yasal düzenlemeler gereği film gösterimleri, aksi belirtilmediği sürece, +18 uygulamasına tâbi.