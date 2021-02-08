Pera Müzesi Sevgililer Günü’nü hediyeler ve indirimlerle kutluyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Sevgililer Günü’nde sevdiklerine sanatla bağ kuran hediyeler sunmak isteyenler için özel bir kampanya hazırladı. Tasarım ürünleri ve yayınlar dahil, Artshop’taki tüm ürünler 12 Şubat’a kadar yüzde 15 indirimle satışa sunuluyor.

Mağazada, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından ilhamla tasarlanan takı ve objelere, süreli sergiler kapsamında üretilen modern tasarımlar, ev dekorasyonu ve kırtasiye ürünleri, çanta ve aksesuarlar, ünlü tabloların reprodüksiyonları ve sergi katalogları eşlik ediyor.

Osman Hamdi Bey’in ünlü tablosundan ilhamla tasarlanan kaplumbağalı takılar, Artshop’un esprili ve şık hediyelikleri arasında yer alıyor. Sevimli kaplumbağa figürlerinden oluşan bu takı serisi gümüş ve doğal taşlardan üretilmiş. Mağazada, seçimini klasiklerden yana kullanan sevgililer için de özgün alternatifler mevcut. Sarı altın kaplama, bordo ve kobalt mavisi mineli seçenekleri bulunan kalp formlu küpe, kolye ve bilezikler ilhamını, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonundan alıyor. Takıların üzerindeki Antik Yunanca yazıda Güneş ve Ay arasındaki mesafeyi ölçen İznikli astronomi ve matematik bilgini Hipparkos’un adı yer alıyor

20 çifte müze ziyareti hediye!

Pera Müzesi, Sevgililer Günü kapsamında ayrıca Instagram hesabı üzerinden bir çekiliş düzenleniyor. Çift kişilik müze bileti kazanmak isteyen sanatseverler, 12 Şubat’a kadar çekilişe katılabiliyor. Kampanya kapsamında 20 kişiye çift kişilik müze girişi hediye edilecek. Hediye biletler 16-19 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak.