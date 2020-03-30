Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü sergileri dijital ortamda

30 Mart 2020

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, dijital ortama aktardığı sergiler ile sanatın iyileştirici gücünü evlere taşımayı hedefliyor. Sanatseverler, Google Arts &Culture platformu üzerinden, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonundaki eserleri ve İstanbul kent kültürünü mercek altına alan sergileri en ince ayrıntısına kadar inceleyebiliyor, 360 derecelik görüntülerle “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” ve “Osman Hamdi Bey” sergilerinde sanal tura çıkabiliyor.

Öte yandan Pera Film, yeni film programını internet üzerinden gösterime sunuyor. “Evde Tek Başına” başlıklı seçki, gündelik yaşam pratiklerimiz ile etkisinden çıkamadığımız duygu ve durumları hatırlatan 7 kısa filmden oluşuyor.

Pera Müzesi’nin koleksiyon sergileri “İmparatorluktan Portreler”, “Düşlerin Kenti: İstanbul” ve “Kahve Molası”nın yanı sıra; graffiti üzerine dünyadaki en kapsamlı sergilerden biri olan “Duvarların Dili” ile, çocukların Pera Öğrenme atölyelerinde ürettiği renkli çalışmaları bir araya getiren “Yaz Yaz Yaz” sergileri de dijital ortamda ziyarete sunuluyor.

Yedi tepeli kent üzerine 7 hikâye

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ise “Dört Ayaklı Belediye”, “Şişli Camii”, “Taksim”, “Uzak İzlenimler”, “Doğu’nun Merkezine Seyahat”, “Ahşap İstanbul” ve “Uzun Öyküler” başlıklı sergileri Google Arts & Culture’da yeniden izleyiciyle buluşturuyor.

Alman Büyükelçiliği Yazlık Konutu, Kayserili Ahmed Paşa Konağı, Zeyrek Bölgesi Evleri gibi ahşap konut mimarisinden örnekler sunan Ahşap İstanbul ile, Melling ve Dunn panoramaları üzerinden İstanbul’un tarihsel topoğrafyasına odaklanan Uzun Öyküler ise Enstitü’nün dijital ortama aktardığı diğer sergiler arasında yer alıyor.

Google Arts & Culture üzerinden, sergilerin İngilizce ve Türkçe metinleri ile birlikte çok sayıda görsel malzemeye erişmek mümkün.

Pera Müzesi: https://www.peramuzesi.org.tr/

“Evde Tek Başına” film programına ise 30 Nisan’a kadar Pera Müzesi web sitesinden erişilebiliyor.