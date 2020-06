Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü yeniden ziyarete açılıyor

08 Haziran 2020

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte, ziyarete açılmak üzere geri sayıma başladı. Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Mart ayı ortasında geçici olarak kapılarını kapatan Müze ve Enstitü, bu süreçte dijital sergilerini ve yayınlarını açık erişime sunmaya devam ederken; film, konuşma ve öğrenme etkinliklerini ise çevrimiçi olarak sürdürdü. Haziran ortasından itibaren faaliyetlerini kademeli şekilde fiziksel ortama taşıyacak olan Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, dijital etkinliklerine de ara vermeden devam edecek.

Yeni ziyaret rotaları

Kapılarını 16 Haziran Salı günü açacak olan Pera Müzesi ilk etapta; Oryantalist Resim, Kütahya Çini ve Seramikleri, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyon sergilerini sanatseverlerle buluşturacak. Müze Haziran sonuna dek salıdan cumartesiye 11.00 – 18.00, pazarları ise 12.00 – 18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek. Hijyen ve sosyal mesafe tedbirleri doğrultusunda sergi salonları, Pera Cafe ve Artshop’ta aynı anda sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilecek. Pera Öğrenme Atölyesi ve Oditoryum’da gerçekleştirilen etkinlikler ise dijital ortamda devam edecek. Hazırlıklarına başlanan yeni süreli sergilerin, salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte, yakın bir tarihte sanatseverlerle buluşması planlanıyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na bağlı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü de 15 Haziran’dan itibaren giriş katında yer alan sergi salonunu ziyarete açıyor. Sanatseverler kısa bir aranın ardından, enstitünün güncel sergisi “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler”i yeniden izleme fırsatı bulacak. Ücretsiz gezilebilen sergi, pazar hariç her gün 11.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Kütüphane bölümü ise rezervasyonla araştırmacıları ağırlamaya devam edecek.

Kataloglar çevrimiçi

Önemli bir bölümü Pera Müzesi’nde ziyarete sunulan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu’ndan eser ve objeler, koleksiyon sorumlularının anlatımıyla YouTube’da sanatseverlerle buluşuyor. Koleksiyondan ilgi çekici parçaları ve az bilinen hikâyeleri ekranlara taşıyan Pera Müzesi, ayrıca, bu sergileri tanıtan Türkçe ve İngilizce katalogları dijitalleştirerek çevrimiçi erişime sundu.

Müzenin yeni dijital yayınları arasında; “Düşlerin Kenti: İstanbul”, “İmparatorluktan Portreler”, “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar”, “Kütahya Çini ve Seramikleri”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri”, “Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum Part 1: Greek and Roman Weights” ve “Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum Part 2: Late Roman and Byzantine Weights” yer alıyor.