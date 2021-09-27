Pera Müzesi’nde sanat ve tasarımın günümüz dünyasıyla ilişkisi sorgulanacak

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci ve mezunlarının eserlerini bir araya getiren Yüzleşme sergisi kapsamında bir söyleşi serisi gerçekleştiriyor. Sergi; Plastik Sanatlar ve Resim, Grafik Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Tiyatro, Sanat ve Kültür Yönetimi bölümlerinde üretilen çalışmaları sanatseverlerle buluştururken, söyleşi serisi, bu disiplinlerin günümüz dünyasıyla kurduğu ilişkiyi mercek altına alacak. Etkinliklere konuk olan sanatçı, tasarımcı ve akademisyenler, kendi disiplinlerinin dününü ve bugününü, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak tartışacaklar.

Etkinlik Programı

28 Eylül Salı, 19.00: Geçiş – Okuldan Hayata / Hakan Özer, Merve Dündar, Sevim Kaya, Buğra Erol.

30 Eylül Perşembe, 19.00: Grafik Tasarımda Eğitim, Teknoloji ve Sanat / Uğurcan Atoğlu, Utku Lomlu, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Özlem Mutaf Büyükarman.

5 Ekim Salı, 19.00: Tasarım, Tasarımcı ve Moda Dün, Bugün, Yarın / Müşerref Zeytinoğlu, Nihal Müge Kaplangı, Kami Emirhan.

10 Ekim Pazar, 19.00: Oyunculukta Düşünsellik ve Yaratıcılık / Metin Balay, Fakiye Özsoysal, Arda Öztürk, Levent Üzümcü.

12 Ekim Salı, 19.00: Gastronomi ve Kültür / Didem Çetin, Fevzican Acar, Arzu Durukan,

14 Ekim Perşembe, 19.00: Sanat ve Kültür Yönetimine Genç Bir Bakış / Marcus Graf, Esra Özkan, Halil Yıldırır, Eda Göknar.