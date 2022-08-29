Pera Müzesi'nden yeni yayın: Ağırlık ve Ölçü Sanatı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan yeni bir seçkiyi geçtiğimiz yıl Ağırlık ve Ölçü Sanatı başlıklı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunmuştu. Hem görselleriyle hem de araştırma yazılarıyla dikkat çeken sergi kataloğu geçtiğimiz günlerde raflarda yerini aldı.

Ağırlık ve Ölçü Sanatı kataloğu Anadolu ve bağlantılı coğrafyalarda kullanılan ağırlık ve ölçü aletleri etrafında şekillenen ekonomiyi, kültürü, kültürlerarası sistem ilişkilerini, toplumsal güven dinamiklerini ve birimlerin standartlaşmasının yolculuğunu; uygarlıkların, tanrıların, tüccarların, usta ve çırakların gözünden keşfetmeyi amaçlıyor. MÖ ikinci bin yıldan günümüze uzanan geniş zaman diliminde yaşanan dönüşümleri ve süreklilikleri disiplinler arası bir bakış açısıyla sunan kitapta, metinlere 500’den fazla eser görseli eşlik ediyor.

Ağırlık ve ölçülerin toplumdaki yansımaları

Ağırlık, uzunluk ve hacim ölçme yöntemlerinin inançtan ideolojiye, tarımdan hukuk sistemine, yaşamın farklı alanlarına etkisini ortaya koyan serginin kataloğunda, arkeolog Oğuz Tekin “Tarih Boyunca Terazi ve Terazi Ağırlıklarına Genel Bir Bakış”, Antik Yunan tarihi uzmanı Charles Doyen “Astragalus Biçimli Roma Ağırlıkları”, mimarlık tarihçisi Uğur Tanyeli “Osmanlı Topoğrafya Teknolojisi ve Havayi Terazi”, sanat tarihçisi Brigitte Pitarakis “Bizans’ta Ağırlık Ölçme Sanatı” ve “Bir 19. Yüzyıl Kâğıt İkonasındaki Adalet Terazisi” başlıklı makaleleri ile yer alıyor.

Anadolu coğrafyasının ev sahipliği yaptığı uygarlıkların değişim ve dönüşümünü, tarihe tanıklık etmiş ağırlık ve ölçü aletlerinin hikâyeleri eşliğinde aktaran Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisinin ana bölümleri için kaleme alınan metinler de katalogda tarih ve bilim meraklılarıyla sanatseverlerin bilgisine sunuluyor. Koleksiyondan seçilen eserler, şu başlıklar altında sergileniyor: “Tohumlar ve Metaforlar”, “Düşüş ve Yeniden Doğuş: Antik Çağ’da Anadolu”, “Tartmanın Politikası ve Poetikası: Roma İmparatorluğu Yönetiminde Anadolu”, “İnanç ve Güç: Bizans Egemenliğinde Anadolu”, “İdeoloji ve Devamlılık: Osmanlı Dünyasında Tartmak”.

Pera Müzesi’nin birinci katında ziyarete sunulan Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisinin kataloğu, Pera Müzesi Artshop, anlaşmalı kitabevleri ve online satış platformlarından temin edilebiliyor.