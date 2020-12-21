Pera Müzesi’nden yeni yıla özel hediyelikler

Pera Müzesi, sanatseverler için günlük objelerden koleksiyonluk parçalara kadar çok çeşitli alternatifler sunuyor. 22 - 31 Aralık tarihleri arasında geçerli yeni yıl kampanyası kapsamında, müzenin koleksiyon ve süreli sergilerden ilhamla tasarlanan ürünler yüzde 20 ve seçili yayınlar yüzde 50 indirimle satışa sunuluyor.

Klasik ve modern tasarımlar

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın “Oryantalist Resim”, “Kütahya Çini ve Seramikleri”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” koleksiyonlarında yer alan eserlerden ilhamla tasarlanan takı ve dekoratif objelere, müzenin süreli sergileri kapsamında üretilen modern tasarım ürünleri eşlik ediyor. Ayrıca, koleksiyondaki ünlü tabloların reprodüksiyonları ile sanatseverler sevdikleri eserleri yaşam ve çalışma alanlarına konuk ediyor.

Müzenin yeni sergisi “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür”den esinlenen tasarımlar da Artshop’un dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Modacı Hatice Gökçe’nin imzasını taşıyan Minyatür 2.0 kapsül koleksiyonu, tişört, çanta, pareo ve uyku gözlüğünden oluşuyor. Koleksiyonda yer alan ürünler “Surname-i Vehbi” ve “Surname-i Hümayun” minyatürlerinden izler taşıyor. Osmanlı şenliklerinden detayların dijital baskı ile yüzde 100 doğal kumaşlara basılıp nakışlandığı koleksiyon, zamansız, benzersiz, sezonsuz, eğlenceli, yenilenmiş, esprili ve bütün olmayı seven parçalardan oluşuyor.

CANAN’ın “Falname” serisinden yola çıkarak sınırlı sayıda üretilen tarot kartları seti de yeni yıl için eğlenceli bir hediye alternatifi sunuyor. Sanatçının Osmanlı nakkaşları tarafından hazırlanan falnamelerden ve İslam mitolojisindeki karakterlerden etkilenerek hazırladığı 71 minyatürden oluşan Falname serisinin tarot kartları Artshop’ta sanat ve tasarım meraklılarını bekliyor.