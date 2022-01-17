Pera Müzesi’nin Bizans sergilerini rehber eşliğinde gezebilirsiniz

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Bizans sergileri için bir dizi rehber tur düzenliyor. Katılımcılar, Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün ortaklaşa hazırladığı “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!” ve İstanbul’dan Bizans’a sergileri hakkında ayrıntılı bilgi edinme fırsatı bulacak.

Adını Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Panorama” adlı romanındaki bir cümleden alan “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!”: Popüler Kültürde Bizans sergisi, Bizans’a atfedilen sembollerin ve değerlerin farklı sanat mecralarında nasıl yer bulduğunu ortaya koyuyor. Edebiyattan video oyunlarına, çizgi romandan müziğe, sinemadan modaya, Bizans’ın popüler kültürdeki temsillerini ele alan sergide, 50’yi aşkın uluslararası sanatçı, yazar, illüstratör, müzisyen, sinemacı ve moda tasarımcısının Bizans’a atfedilen eşsizliği ve egzotizmi yorumlayan işleri yer alıyor. Serginin içeriği ve hazırlık süreci hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen sanatseverler, 18 Ocak ve 24 Şubat tarihlerinde küratör Emir Alışık’ın rehberlik edeceği turlara katılabilir.

Bizans İstanbul’una yolculuk

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün, Brigitte Pitarakis’in küratörlüğünde hazırladıkları İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800-1955 sergisi, Osmanlı başkentinin Bizans araştırmalarının şekillenmesindeki merkezi rolünü irdeliyor. Arkeolojik eserlerin, gösterişli bir üslupta resimlendirilmiş nadir kitapların, baskı ve haritaların, orijinal arşiv fotoğrafları, belge ve resimlerin tematik bir bütünlük içinde bir araya getirildiği sergi, bugüne kadar yeterince çalışılmamış bir alana mercek tutuyor. Serginin rehberli turları 27 Ocak ve 1 Mart’ta proje yöneticisi Gülru Tanman’ın katılımıyla gerçekleşecek.