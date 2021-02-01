Pera Müzesi’nin “dijital hazine sandığı” yenilendi

Pera Müzesi web sitesi www.peramuzesi.org.tr 2021’le birlikte a’dan z’ye yenilendi. Yeni site, pandeminin etkisiyle katlanarak artan çevrimiçi ziyaretçi profiline, daha fazla sayıda içeriği daha kolay erişilebilen, dinamik bir tasarımla sunmayı amaçlıyor. Üç boyutlu sergi ziyareti, dijital sergiler, koleksiyonların farklı yönleriyle sunumu gibi pandemi döneminin ihtiyaçlarına yanıt üreten çözümlerle yeni sitenin Pera Müzesi’ni dijital alanda daha güçlü ve doyurucu bir şekilde temsil etmesi hedefleniyor.

Oturduğun yerde keşfet!

Yeni sitede yediden fazla başlık altında üç bin sayfayı aşkın içerik yer alıyor. Sitenin yeniliklerinden biri de Keşfet! adlı bölüm. Bu bölüm, müzede yer alan sergiler, koleksiyonlar ve etkinlikler ekseninde, bunlardan çok daha fazlasını sunan geniş bir içerik yelpazesini yansıtmayı amaçlıyor. De Chrico’nun ilk metafizik resminden “Muğlak Standartlar Enstitüsü”ne, Picasso’nun 17 kelimeden oluşan tam adından Frida Kahlo’nun hasta yatağında yaptığı eserlere, İstanbul’un deniz hamamlarından Derek Jarman’ın “mavi bir dokuyu düşleyen” son filmine sayısız bilgi ve metin keşfedilmeyi bekliyor.