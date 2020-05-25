Pera Müzesi’nin unutulmaz sergileri YouTube’da!

25 Mayıs 2020

Pera Müzesi, sergilerinden bir seçkiyi YouTube kanalında sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Farklı dönemlerden ve coğrafyalardan isimleri bir araya getiren videolarda, sanatçıların yaşamı ve eserleriyle ilgili temel bilgilerin yanı sıra, üretimlerine etki eden toplumsal olaylar ve çalışma yöntemleri gibi az bilinen detaylar da yer alıyor.

Öte yandan, Pera Müzesi, koleksiyon sergileri kapsamında düzenlediği etkinliklere Bizans ve Ortaçağ İslam tarihi uzmanı Koray Durak’ın 27 Mayıs Çarşamba günü YouTube kanalında canlı yayınlanacak konuşmasıyla devam ediyor.

17. yüzyıldan bugüne…

Avrupa resminin en büyük ustalarından Rembrandt, Boijmans Van Beuningen Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan yapıtlarıyla 2007 yılında Pera Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Sanatçının az bilinen etkileyici desenleri, Rotterdam’dan sonra İstanbul’da yeniden gün ışığına çıktı.

Günümüz estetik anlayışına yeni bir yorum getiren ve 21. yüzyılın en çok merak uyandıran sanatçılarından olan Kolombiya doğumlu Fernando Botero; sirk, boğa güreşi, Latin Amerika, ölüdoğa temalı eserleri ve sanat tarihinin geçmiş ustalarından uyarlamaları içeren geniş kapsamlı bir sergiyle 2010’da Pera Müzesi’ne konuk oldu.

Yapıtları kadar özgün karakterleri, yaşam öyküleri ve birliktelikleriyle de ilgi uyandıran Frida Kahlo ve Diego Rivera çifti, Gelman Koleksiyonu’nda yer alan eserleriyle 2011’de Pera Müzesi’ndeydi. Frida Kahlo’nun çarpıcı otoportreleri ile Diego Rivera’nın nadir tuval resimlerini içeren sergi, 20. yüzyıl Meksika sanatının önemli örneklerini İstanbul’a getirdi.

Müze, 2012 yılında ise Salvador Dalí ve René Magritte’e ilham vermiş, metafizik akımının yaratıcısı Francisco de Goya’nın dört büyük gravür serisini ve yağlıboyalarını Türk sanatseverlerle buluşturdu. Avrupa’nın çalkantılı bir dönemine tanıklık eden ve karanlığın en iyi anlatıcılarından biri olan Goya, zamanının ötesine geçerek 20. yüzyıl modernizmini de etkilemişti.

Amerikan pop sanatının ikonik isimlerinden Andy Warhol, Campbell’s Çorbaları, Kovboylar ve Kızılderililer, Tehlikedeki Türler, Çiçekler, 20. Yüzyıldan On Yahudi Portresi dizilerinin yanı sıra, Mick Jagger ve Lenin gibi ünlü isimlerin portreleriyle 2014’te İstanbul’a konuk oldu.

İtalyan bir ailenin oğlu olarak Yunanistan’da dünyaya gelen Giorgio de Chirico, babası Evaristo de Chirico’nun doğduğu kent olan İstanbul’u, 2016’da eserleri aracılığıyla ziyaret etti. Resim, heykel ve litografilerinden oluşan bu kapsamlı sergi ziyaretçilere, metafizik sanatın kurucusu ve gerçeküstücülerin esin kaynağı olan Chirico’nun renkli dünyasını keşfetme fırsatı sundu.

Dizinin sonraki bölümlerinden Joan Miró 24 Mayıs’ta, Yıldız Moran 31 Mayıs’ta Pera Müzesi YouTube kanalında yayınlanacak.

Konstantinopolis sokaklarından…

Öte yandan, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu’ndan geniş bir seçkiyi kalıcı sergileri aracılığıyla sanat ve tarih meraklılarıyla buluşturan Pera Müzesi, koleksiyonda yer alan eser ve objeleri mercek altına almayı sürdürüyor. Orta Tunç Çağı’ndan başlayarak, Yunan, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerini kapsayan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan ilhamla düzenlenen yeni konuşma etkinliğinin konuğu, tarihçi ve akademisyen Koray Durak olacak.

Durak, Pera Müzesi YouTube kanalında yapacağı “Konstantinopolis'te Ticari Yaşam ve Gündelik Hayat: Mahsul-i Hayal Konstantin Bey’in Pazarda Bir Günü” başlıklı konuşmada, orta Bizans döneminde kentin ticari hayatında neler yaşandığını, hayali karakteri Konstantin Bey aracılığıyla paylaşacak. Mese Caddesi'nde alışverişe çıktıktan sonra kendini beklenmedik olayların ortasında bulan Konstantin Bey’in ve Ortaçağ İstanbulu’nun hikâyesini merak edenler, konuşmayı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de Pera Müzesi Youtube kanalında canlı olarak izleyebilecek.