Pera Öğrenme’din 60 yaş üzeri sanatseverlere sanal tur

Pera Müzesi Öğrenme Programları, hazırladığı çevrimiçi atölyeler ve sergi turlarıyla evlerine kapanan sanatseverleri unutmuyor. Çocuk ve yetişkinler, öğrenci ve öğretmenler için düzenlenen atölyelerin yanı sıra, Covid-19 sürecinde sanata erişimi zorlaşan 60 yaş üzeri katılımcılara yönelik çevrimiçi sergi turları sunuyor. Pera Öğrenme ayrıca, nesiller arası diyaloğu geliştirme ve sanatı ulaşılabilir kılma ilkeleri kapsamında, farklı yaş gruplarını bir araya getiren özel atölyeler de düzenliyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu “Kahve Molası” sergisine yönelik çevrimiçi rehberli tur 27 Şubat Cumartesi, saat 16.00’da gerçekleşecek. Katılımcılar, kahvenin keşfedilmesinden bu yana süregelen kültürel değerler ve ritüeller ile koleksiyondaki eserler hakkında detaylı bilgi edinecek. Çeşitli dönem ve türlerden 1000’e yakın parçayı barındıran bu koleksiyon, Osmanlı kültürünün nispeten gölgede kalmış yaratıcılık alanını önemli örnekleriyle gözler önüne seriyor. Özellikle de 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan bir zaman diliminde Kütahya çini ve seramik sanatındaki gelişim çizgisinin ayrıntılı biçimde izlenmesine olanak sağlıyor.

Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşecek etkinlik kontenjanla sınırlı ve katılım için rezervasyon gerekiyor.