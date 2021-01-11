Photo Ark dijital ziyarete açılıyor

Vahşi hayatı ve yaşam alanlarını etkileyen konulara dair farkındalığı artırırken, aynı zamanda gelecek nesillere dünya üzerinde yaşayan türlerle ilgili en dikkat çekici fotoğraflarla bilgiler aktarmayı hedefleyen National Geographic fotoğrafçısı Joel Sartore imzasını taşıyan Photo Ark sergisi, Türkiye’deki hayvanseverler, doğa ve fotoğraf tutkunlarıyla dijital dünyada buluşuyor.

Dünya çapında 40 milyonun üzerinde ziyaretçi ile buluşan National Geographic sergilerinden Photo Ark’ın İstanbul ayağında ziyaretçiler; kuşlar, balıklar, memeliler, sürüngenler, amfibi ve omurgasız hayvanlar dahil 11 binden fazla türün fotoğraflandığı büyük Photo Ark arşivinden seçilen 70’i aşkın fotoğrafı inceleme fırsatı buluyor. Sergide ayrıca Türkiye’ye özgü endemik türler de yer alıyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında İstanbul Akaretler’deki adresinde 1 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği Photo Ark, bu kez sunduğu 360 sanal tur deneyimiyle www.natgeotv.com.tr’den dijital olarak gezilebiliyor.