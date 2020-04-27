Pınar Çocuk Resim Yarışması başvuruları 30 Nisan’a dek sürüyor

27 Nisan 2020

Çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyalarını renklendiren resimlerin yarıştığı 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın başvuruları 30 Nisan’a kadar uzatıldı. Türkiye’nin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya’daki 6-14 yaş aralığındaki tüm çocukların katılabileceği yarışma bu yıl serbest tema ile gerçekleştiriliyor. Özel Eğitim Uygulama Okulları’nda okuyan çocuklar için ayrı bir kategori düzenlenen yarışmada çocuklar, resimlerini sosyal medya üzerinden paylaşarak yarışmaya katılabilecek.

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda jürilerin değerlendirmeleri sonucunda 3 öğrenci bir yıllık eğitim bursunun sahibi olacak. Türkiye’nin 7 bölgesi, Almanya, Kıbrıs, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile sosyal medya kategorilerinden seçilerek belirlenecek toplam 11 minik ressam, tablet ve profesyonel resim malzemeleri ile ödüllendirilecek.

39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na instagram üzerinden katılmak isteyen çocuklar, resmini #39PınarÇocukResimYarışması etiketiyle herkese açık olan sosyal medya hesaplarından paylaşarak yarışmaya katılabilecek. Bunun yanında çocukların @pinarlayasam hesabını takip edip, DM ile resmini gönderirken; adını, soyadını, yaşını, ebeveyninin mail adresini ve ebeveyninin telefon numarasını eklemesi gerekiyor. 39. Uluslararası Pınar Resim Yarışması’yla ilgili ayrıntılı bilgiye www.pinar.com.tr adresinden de ulaşılabiliyor.