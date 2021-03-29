Pınar Çocuk Resim Yarışması için son günler

Pınar tarafından çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onlara resim sanatını sevdirmek amacıyla 40 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, 2 Nisan’a kadar Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim ve uygulama okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan’daki 6 - 14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocukların başvurularını bekliyor.

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na katılım sağlamak isteyen çocuklar resimlerini www.pinar.com.tr web sitesine yükleyebiliyor, aynı zamanda kargo yoluyla şirket adresine gönderebiliyorlar.

Bu yılın teması

40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın bu yılki teması, bir önceki resim yarışmasına katılan resimlerin analizleri yapılarak hazırlanan Sosyolojik Araştırma Raporu’nun sonuçlarından elde edilen veriler ışığında “Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum” olarak belirlendi.

Yarışmaya katılan tüm eserler, Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara’nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Çağdaş Ertuna, Aysun Öz, Faruk Şüyün, Olkan Özyurt ve Emrah Kolukısa tarafından değerlendirilecek.

Sonuçlar mayıs ayında

Mayıs ayında yapılacak jüri değerlendirmeleri sonucunda yarışmaya katılanlar arasından 10 öğrenci tablet ve 20 öğrenci profesyonel resim malzemeleri çantası ile ödüllendirilirken, üç öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi olacak. Yarışmada özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların hayallerini resmetmesine olanak tanıyan kategoriyi kazanan bir yarışmacıya tablet, iki yarışmacıya da profesyonel resim malzemeleri çantası hediye edilecek.

Kazanan yarışmacıların resimleri www.pinar.com.tr web sitesi üzerinden 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Sanal Sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.