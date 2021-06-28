Pınar Çocuk Resim Yarışması kazananları ödüllerini aldı

Pınar tarafından çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onlara resim sanatını sevdirmek amacıyla bu yıl 40’ını kez düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın ödül töreni çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Bu yıl “Doğamı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum” temasıyla düzenlenen yarışmaya Almanya, KKTC, Azerbaycan ve Türkiye’den 13 bine yakın resim katıldı. Jüri değerlendirmesinin ardından ödüle layık görülen 26 minik ressam, Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Pınar Çocuk Resim Yarışması Jüri Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Sağlam ile Ödül Töreni’nde bir araya geldi. Törende ödüllerini alan minik ressamların eserleri ve jüri tarafından sergilenmeye değer görülen eserler, www.pinar.com.tr adresinde yer alan sanal sergide ziyaret edilebiliyor.

İdil Yiğitbaşı

40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni’ndeki konuşmasına “Pınar Ailesi olarak Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın ‘çocuklarımız sağlıklı büyüsün’ vizyonuyla 48 yıl önce çıktığımız yolculuğumuzda, öncü, kaliteden ödün vermeyen ve yenilikçi değerlerimizle ‘Daha iyi bir yaşam’ sunma idealiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek başlayan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, şunları dile getirdi:

“Sürdürülebilirlik anlayışımızın sosyal boyutunda ele aldığımız sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında yoğunlaşıyor. İlkini Yaşar Holding Onursal Başkanı Sayın Selçuk Yaşar’ın önderliğinde 1981 yılında düzenlediğimiz Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı bu sene 40. kez düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Çocukların özgüven ve yaratıcılık sezgileriyle sanatsal yönlerinin gelişimini olumlu etkileyen resim sanatının gücüne ve etkisine inanıyoruz. Bu yaklaşımla, ülkemizin en uzun soluklu ve en geniş katılımlı resim yarışmasını düzenleyerek çocuklarımızın hayallerine ortak oluyoruz. Her yıl farklı bir tema ile düzenlediğimiz yarışmamızı bu yıl, geçen seneki sonuçların analizi ile hazırlanan sosyolojik araştırma raporu verilerine göre belirlediğimiz ‘Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum’ teması ile gerçekleştirdik. Bugüne kadar toplam 4 milyondan fazla çocuğun resimleriyle kendilerini ifade etmelerine destek olduk. Tam 40 yıldır çocukların hayallerine ortak olarak sanatla buluşmalarına aracılık etmekten ve bu tören vasıtasıyla sanatı ve minik sanatçıları ödüllendiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”