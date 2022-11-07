Piyanist-besteci Ludovico Einaudi 8 Şubat’ta Zorlu PSM’de

Günümüzün en büyük piyanistlerinden ve bestecilerinden biri olarak kabul edilen ve bu sezon 10. yılını kutlayan Zorlu PSM’nin 2013 yılındaki açılış konserini de gerçekleştiren Ludovico Einaudi, klasik, rock ve elektronik müziği harmanlayan yorumuyla 8 Şubat akşamı ‘Underwater Tour’ adını verdiği turnesiyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne konuk olacak.

1996 yılında solo performanslarından oluşan ilk koleksiyonunu yayımladıktan sonra Avrupa’nın en çok satan piyanist ve bestecilerinden biri haline gelen, müzik eleştirmenleri tarafından eski ve yeni arasındaki ilişkiyi değiştiren müzisyen olarak anılan Einaudi, 'The Father' ve 'Nomadland' gibi Oscar ve Altın Küre'de başarı yakalayan filmlerin müziklerine de imza attı. 2021'de kendini doğada uzun yürüyüşlere veren, göllerin dağların, çayırların manzaralarına kapılıp gittiğini ifade eden Ludovico Einaudi, pandeminin yarattığı sessiz, dış müdahalesiz ve akışkan dünyadan ilham alarak yarattığını söylediği solo albümü 'Underwater'ı yayınlayarak müziğine kattığı daha samimi ve daha etkileyici boyutu Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 8 Şubat 2023’te müzikseverlerle tanıştıracak.