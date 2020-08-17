Porland’dan “ömür boyu” desen garantisi

17 Ağustos 2020

Porland’ın Ömür boyu desen çıkmama garantisi ile sunduğu porselen ürünlerin desenleri 1996 yılından bu yana güncel teknolojilerle entegre ettiği özel tekniklerle uygulanıyor. Yüksek ısıda fırınlanan bu özel ürünler, Porland’ın özgün uygulama teknikleriyle porselene parlaklığını veren camsı yüzeyin yani sırrın tamamen içine gömülüyor ve ömür boyu renk ve desenlerin aynı görünümde kalmasını sağlıyor. Ömür boyu desen çıkmama garantisi altındaki ürünler bulaşık makinesi, fırın ve mikrodalga fırınlarda da gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor.