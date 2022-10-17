Prof. Dr. Yenişehirlioğlu’na Fransa’dan şövalyelik nişanı

Üstün liyakat ve entelektüel birikimi ödüllendirmek üzere ilk olarak dönemin Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle tarafından 1963’te takdim edilen Chevalier dans l’Ordre national du Mérite (Fransa Ulusal Liyakat Nişanı) askeri ve sivil alanlarda üstün hizmet gösteren seçkin kişilere veriliyor. Ülkenin en önemli şövalyelik nişanlarından biri kabul edilen Chevalier dans l’Ordre national du Mérite’in sahiplerinden biri bu yıl Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Direktörü Prof. Dr. Filiz Çalışlar Yenişehirlioğlu oldu.

Ankara’daki Fransa Büyükelçiği binasında gerçekleştirilen törende Büyükelçi Hervé Margo, Prof. Dr. Yenişehirlioğlu’na Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron adına nişanı takdim etti. Hervé Magro törende yaptığı konuşmada, daha önce Fransa Kültür Bakanlığı’nın Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanıyla da taltif edilen Prof. Dr. Yenişehirlioğlu’nun geçmiş başarılarını selamlayarak, bugün, kendisinin bütün yaşam hikâyesinin onurlandırıldığını ve ödüllendirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Yenişehirlioğlu

Törende yaptığı teşekkür konuşmasında Prof. Dr. Yenişehirlioğlu, Fransız akademik anlayışının ve entelektüel yaşamının özünü oluşturduğunu belirttiği disiplinlerarası bakış açısını öğrencileriyle paylaşmaya her zaman gayret ettiğini aktardı. Fransa’yla kendi duygusal bağının da çocukken dinlediği şarkılarla ve izlediği filmlerle başladığını paylaşan Yenişehirlioğlu, insanların birbirini anlamasının ve hoşgörünün gelişmesinin ancak eğitim ve kütür yoluyla olabileceğinin altını çizdi. İki ülke insanlarının arasındaki diyalog ve bağın korunmasını ve üniversite hayatlarının karşılıklı işbirliğini her zaman destekleyeceğini belirten Prof. Dr. Filiz Çalışlar Yenişehirlioğlu sözlerini, işbirliklerinin güçlenerek artması dilekleriyle sürdürdü.