#PSMyleKal ücretsiz konserleri sürüyor
Zorlu PSM’nin pandemi başından bu yana 200’den fazla online yayında, 36 milyon görüntülenmeye ulaşan ve 10 milyon saat sanatseverlerle buluşan #PSMyleKal etkinlikleri, tam kapanma döneminde de devam ediyor.
Zorlu PSM’nin pandemi başından bu yana 200’den fazla online yayında, 36 milyon görüntülenmeye ulaşan ve 10 milyon saat sanatseverlerle buluşan #PSMyleKal etkinlikleri, tam kapanma döneminde de devam ediyor. PSM Online, #PSMyleKal kapsamında yeni ve özel kayıtlarıyla herkesin erişimine açık olacak. Ücretsiz konserler programı şöyle:
Sedef Sebüktekin 11 Mayıs – 11 Haziran
Deniz Tekin // 12 Mayıs – 12 Haziran
Selen Beytekin Project // 31 Mayıs
Kerem Görsev Trio & Sedef Erçetin – Chamber Jazz // 31 Mayıs
Ozan Musluoğlu Quintet // 31 Mayıs
Yaşar // 17 Mayıs
Aysun & Ali Kocatepe "İlkyaz Şarkıları" // 8 Haziran
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars // 10 Mayıs -10 Haziran
Jay Jay Johanson // 10 Mayıs 21:00 - 17 Mayıs 23:59
Olafur Arnalds // 19 Mayıs 21:00 - 31 Mayıs 23:59