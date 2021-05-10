PSMyleKal ücretsiz konserleri sürüyor

Zorlu PSM’nin pandemi başından bu yana 200’den fazla online yayında, 36 milyon görüntülenmeye ulaşan ve 10 milyon saat sanatseverlerle buluşan #PSMyleKal etkinlikleri, tam kapanma döneminde de devam ediyor. PSM Online, #PSMyleKal kapsamında yeni ve özel kayıtlarıyla herkesin erişimine açık olacak. Ücretsiz konserler programı şöyle:

Sedef Sebüktekin 11 Mayıs – 11 Haziran

Deniz Tekin // 12 Mayıs – 12 Haziran

Selen Beytekin Project // 31 Mayıs

Kerem Görsev Trio & Sedef Erçetin – Chamber Jazz // 31 Mayıs

Ozan Musluoğlu Quintet // 31 Mayıs

Yaşar // 17 Mayıs

Aysun & Ali Kocatepe "İlkyaz Şarkıları" // 8 Haziran

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars // 10 Mayıs -10 Haziran

Jay Jay Johanson // 10 Mayıs 21:00 - 17 Mayıs 23:59

Olafur Arnalds // 19 Mayıs 21:00 - 31 Mayıs 23:59